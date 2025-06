Violenza Globale: Urgente Rivalutare la Gestione dei Conflitti

L’escalation della violenza nel panorama globale impone una riflessione urgente e una rivalutazione dei paradigmi tradizionali nella gestione dei conflitti. La tendenza pervasiva, che vede l’uso della forza e la logica degli interessi economici come uniche risposte alle crisi internazionali, rischia di innescare un circolo vizioso di guerre e instabilità, erodendo i pilastri del diritto internazionale e minando la credibilità delle istituzioni multilaterali.L’attuale scenario, segnato da tensioni crescenti e nuovi focolai di conflitto, evidenzia una preoccupante erosione del ruolo delle organizzazioni internazionali, in particolare delle Nazioni Unite, spesso ridotte a spettatrici impotenti o, peggio, bersaglio di delegittimazione. L’Unione Europea, locomotiva del progetto di pace e prosperità condivisa, si trova di fronte a una sfida cruciale: trascendere le divisioni interne e proiettare una voce unitaria, autorevole e coerente, nello scenario geopolitico.La risposta a queste sfide non può essere frammentata o influenzata da logiche unilaterali. È imperativo che l’Europa assuma un ruolo di leadership, promuovendo soluzioni diplomatiche e negoziate, investendo nella prevenzione dei conflitti e rafforzando la cooperazione internazionale. Un’unica politica estera e di difesa europea, basata sui valori di pace, diritti umani e stato di diritto, non è più un’opzione desiderabile, ma una necessità imprescindibile per la salvaguardia della sicurezza e della stabilità del continente.Il Governo italiano, in particolare, ha la responsabilità di incarnare questa visione europeista, resistendo a derive populiste e a narrazioni semplicistiche promosse da figure come Donald Trump, che con il loro approccio transnazionalista e tendenzialmente isolazionista, minano la coesione internazionale e incentivano l’uso della forza. È fondamentale che Roma si posizioni come paladina del multilateralismo, sostenendo attivamente il ruolo delle Nazioni Unite e promuovendo un dialogo costruttivo con tutte le parti in conflitto.La costruzione di un futuro pacifico richiede un impegno corale e un cambiamento di mentalità. Non si tratta di negare la necessità di difesa e deterrenza, ma di subordinare l’uso della forza a un quadro giuridico internazionale solido e di investire in strumenti di prevenzione e risoluzione pacifica dei conflitti. L’Europa, con la sua storia di guerre e riconciliazioni, ha un dovere morale e strategico di guidare questa trasformazione, promuovendo un ordine mondiale basato sulla cooperazione, la giustizia e il rispetto dei diritti umani.