Vita Indipendente Marche: Incontri cruciali per il futuro della disabilità.

Incontro pubblico e confronto programmatico: l’Associazione Vita Indipendente Marche al centro delle priorità per la disabilitàUn’occasione cruciale per il futuro delle persone con disabilità nelle Marche si terrà il 5 settembre.

L’Associazione Vita Indipendente Marche (Avi) ha organizzato due incontri pubblici con i candidati alla presidenza della Regione, un’iniziativa volta a promuovere un dibattito approfondito e un impegno concreto sui temi cruciali per l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità.

Il primo appuntamento, alle ore 12:00, vedrà il candidato del centrosinistra, Matteo Ricci, confrontarsi con i rappresentanti dell’associazione.

Alle ore 16:00, sarà la volta di Francesco Acquaroli, presidente uscente e candidato del centrodestra, che parteciperà all’incontro.

Entrambi gli eventi si svolgeranno presso la sede del CSV Marche, in via della Montagnola 69/a, ad Ancona, in un contesto aperto e accessibile a tutti i cittadini.

L’obiettivo primario dell’associazione AviMarche è quello di sollecitare i candidati a sottoscrivere un documento d’impegno dettagliato, focalizzato sulla promozione e il rafforzamento della vita indipendente delle persone con disabilità.

In particolare, l’associazione intende porre l’accento sull’importanza dell’assistenza personale autogestita, un pilastro fondamentale per garantire autonomia, dignità e partecipazione attiva nella società.

“Vogliamo presentare un quadro chiaro e documentato dei risultati ottenuti durante la precedente legislatura, evidenziando i progressi compiuti e le sfide ancora aperte,” dichiara Angelo Larocca, presidente di AviMarche.

“Siamo orgogliosi dell’incremento dei finanziamenti, che ha visto un’iniezione di un milione di euro destinati a questo settore, e dell’introduzione di una nuova scala di valutazione del livello assistenziale, uno strumento che i prossimi amministratori dovranno validare e implementare per garantire un accesso equo e personalizzato ai servizi.

“Gli incontri non si limiteranno ai soli candidati alla presidenza.

Numerosi aspiranti consiglieri regionali, provenienti da diverse forze politiche, parteciperanno attivamente, offrendo l’opportunità di un confronto diretto e trasparente sulle proposte concrete per l’inclusione delle persone con disabilità.

La presenza di un ampio spettro di candidati, con le rispettive liste e programmi, faciliterà un’analisi comparativa delle priorità e delle strategie per affrontare le problematiche legate alla disabilità.

Sarà possibile valutare l’attenzione riservata alle tematiche dell’assistenza personale, dell’abbattimento delle barriere architettoniche (anche digitali), dell’accessibilità dei trasporti e della promozione di opportunità di lavoro e di istruzione.

L’iniziativa di AviMarche rappresenta un momento significativo per la comunità delle persone con disabilità nelle Marche, un’occasione per chiedere conto ai candidati e per sollecitare un impegno programmatico solido e duraturo, volto a costruire una regione più inclusiva, equa e accessibile per tutti.

Si auspica una risposta positiva da parte dei candidati, dimostrando una reale volontà di ascolto e di azione concreta a favore dei diritti delle persone con disabilità.