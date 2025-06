Vitri: Onore e Responsabilità, un sostegno popolare senza precedenti.

Un’ondata di sostegno popolare si riversa sulla figura della consigliera regionale dem Micaela Vitri, manifestandosi in una lettera di incoraggiamento firmata da oltre duecento e cinquanta cittadini marchigiani. Questo gesto, che testimonia un profondo legame di affetto, stima e fiducia, rappresenta per la consigliera non solo un onore, ma anche un fardello di responsabilità verso la comunità che la sostiene.”Questa lettera è un balsamo per l’animo e una chiamata al servizio,” dichiara Vitri, sottolineando l’intenzione di onorare questa fiducia con un impegno ancora più intenso e mirato. Il percorso politico finora intrapreso, anche dall’aula dell’opposizione, è stato caratterizzato dalla volontà di incarnare una rappresentanza autentica del territorio, traducendo le istanze dei cittadini in azioni concrete.L’impegno non si è limitato alla mera denuncia o alla critica, ma si è concretizzato in battaglie significative e persistenti. La sanità pubblica, fulcro imprescindibile del benessere collettivo, ha ricevuto particolare attenzione, con l’obiettivo di garantire un accesso equo e tempestivo alle cure per ogni cittadino. Parallelamente, la salvaguardia dell’ambiente, patrimonio inestimabile da proteggere per le generazioni future, ha guidato scelte e proposte volte a promuovere una crescita sostenibile e a contrastare il degrado ambientale.La tutela dei diritti fondamentali, pilastro di una società civile e inclusiva, è stata costantemente difesa, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili. Le politiche per i giovani, motore di innovazione e progresso, hanno ricevuto un impulso mirato a favorire l’occupazione, la formazione e la partecipazione attiva alla vita sociale. Le aree interne, spesso marginalizzate e penalizzate, hanno visto in Vitri una voce attenta alle loro esigenze, con proposte concrete per contrastare lo spopolamento, incentivare lo sviluppo economico e migliorare i servizi essenziali.La consigliera riconosce che questo momento storico richiede una visione politica rinnovata, capace di trascendere le logiche partitiche e di abbracciare l’interesse superiore della collettività. Si prefigge di costruire una proposta programmatica non solo ambiziosa, ma soprattutto realizzabile, fondata sulla competenza, sull’ascolto attivo e su una prospettiva lungimirante.Il futuro delle Marche, a suo avviso, passa per la valorizzazione del capitale umano, per la promozione dell’innovazione e per la creazione di un ambiente favorevole all’imprenditoria. Si tratta di un percorso che richiede coraggio, determinazione e soprattutto una profonda connessione con il territorio e con le sue genti. La consigliera Vitri si impegna a perseguire questo obiettivo con passione, serietà e un rinnovato spirito di servizio, grata per il sostegno ricevuto e consapevole della responsabilità che ne deriva. La sua visione si articola in un sistema sanitario accessibile, una rete di servizi efficiente per le aree interne, un’offerta formativa all’avanguardia e politiche di mobilità sostenibile che colleghino i borghi al resto della regione.