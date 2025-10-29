ZES Marche: In Arrivo Cambiamenti e Sfide per le Imprese Familiari

L’evoluzione normativa della Zona Economica Speciale (ZES) è imminente, con una fase decisiva attualmente in discussione in sede parlamentare.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico e alla ZES, Giacomo Bugaro, ha annunciato un’imminente confronto a Roma con il responsabile nazionale della ZES, focalizzato sulla terza misura di intervento – il credito d’imposta – e sulle concrete possibilità di implementazione delle relative disposizioni nel contesto marchigiano.

L’incontro mira a delineare una strategia operativa, tenendo conto delle peculiarità del tessuto economico regionale e delle opportunità di stimolo all’innovazione e all’attrattività del territorio.

Al di là delle questioni procedurali e legislative, l’assessore Bugaro ha colto l’occasione, a margine di un evento dedicato alla transizione generazionale nelle imprese familiari, per sottolineare un tema cruciale per la tenuta e la crescita del sistema produttivo regionale: il passaggio di testimone tra le generazioni imprenditoriali.

La progressiva perdita di imprese familiari, o la loro acquisizione da parte di soggetti esterni, rappresenta una sfida significativa che richiede un’analisi approfondita e interventi mirati.

Si tratta, in realtà, di un fenomeno complesso, spesso radicato in dinamiche interne alle famiglie, in differenze di visione imprenditoriale o nella mancanza di un percorso di successione ben definito.

Non esiste una soluzione univoca, poiché ogni situazione presenta specificità uniche che richiedono un approccio personalizzato e sensibile.

L’auspicio è che le aziende familiari, con il supporto di consulenti specializzati e di strumenti finanziari adeguati, possano trovare soluzioni che garantiscano la continuità del loro patrimonio imprenditoriale e la trasmissione dei valori che le hanno contraddistinte nel tempo.

La transizione generazionale non è solo una questione di passaggio di quote societarie o di gestione aziendale, ma implica anche un cambiamento culturale e una rielaborazione dei ruoli all’interno della famiglia.

È necessario promuovere un dialogo aperto e costruttivo tra le generazioni, incoraggiare la formazione di figure professionali competenti e preparare il terreno per un futuro sostenibile e prospero per le imprese familiari, vero motore di sviluppo e occupazione nel territorio marchigiano e non solo.

La sfida è quella di trasformare una potenziale crisi in un’opportunità di crescita e innovazione, preservando al contempo l’identità e il patrimonio immateriale di queste eccellenze imprenditoriali.