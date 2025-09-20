ZES Marche: Svolta Strategica per l’Economia Regionale

Il rilancio sostenibile dell’economia regionale non si fonda su interventi superficiali, ma su una profonda riorganizzazione del tessuto produttivo, incentrata sul sostegno concreto alle imprese e sulla rimozione sistematica degli ostacoli che ne limitano la crescita.

In questo contesto, la Zona Economica Speciale (ZES) unica rappresenta un’occasione strategica, un vero e proprio strumento di sviluppo calibrato sulle specifiche esigenze del territorio marchigiano.

Durante un incontro con professionisti e imprenditori ad Ancona, il segretario regionale di Forza Italia Marche, Francesco Battistoni, e il capogruppo della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Vito De Palma, hanno delineato le opportunità offerte dalla ZES, smontando le narrazioni distorte emerse durante la campagna elettorale.

La presenza di De Palma, esponente di spicco con esperienza diretta della ZES in Puglia, ha confermato l’impegno del Governo a garantire un’implementazione efficace e trasparente.

La ZES non è una misura isolata, bensì un pilastro di una strategia complessiva volta a modernizzare l’apparato amministrativo, semplificare l’accesso al credito e incentivare gli investimenti.

Il regime fiscale agevolato, unificato in un’unica piattaforma digitale, mira a ridurre la pressione fiscale sulle imprese, liberando risorse investibili in innovazione, formazione e creazione di posti di lavoro.

L’esperienza pugliese, come evidenziato da De Palma, offre un quadro positivo: la ZES ha contribuito in maniera significativa alla crescita economica regionale, stimolando l’occupazione e riducendo il divario con il resto d’Italia.

Le statistiche Istat recenti confermano questa tendenza, dimostrando che il Mezzogiorno sta registrando performance superiori rispetto al Nord, grazie anche a misure mirate come la ZES.

L’iniziativa trascende la mera riduzione della burocrazia; implica una revisione profonda dei processi decisionali, con l’obiettivo di creare un ambiente favorevole all’imprenditoria e all’innovazione.

L’accesso semplificato agli investimenti, abbinato a un sistema di supporto e mentoring per le nuove imprese, mira a creare un circolo virtuoso di crescita e sviluppo sostenibile.

La ZES, in definitiva, non è solo un vantaggio fiscale, ma un catalizzatore per una trasformazione strutturale del territorio marchigiano, capace di generare opportunità concrete per le imprese e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Il successo dell’iniziativa dipenderà dalla capacità di tutti gli attori coinvolti – istituzioni, imprese, lavoratori – di collaborare per sfruttarne appieno il potenziale trasformativo.