Zes Marche: Tra Polemiche, Innovazione e la Sfida Europea

La Zona Economica Speciale (Zes) delle Marche si configura come un’infrastruttura strategica di sviluppo, un’opportunità complessa che richiede una gestione attenta e una visione lungimirante, al di là delle polemiche parlamentari.

Le recenti mozioni presentate dal Partito Democratico, pur nel loro intento costruttivo, hanno evidenziato una scarsa comprensione della delicatezza e della portata del progetto, rivelando ritardi e inesattezze che rischiano di compromettere l’efficacia delle misure implementate.

È fondamentale che le forze politiche regionali, in particolare il PD, abbandonino un approccio tattico e frammentario, concentrando le proprie energie nell’attivazione dei rappresentanti marchigiani a Bruxelles.

L’urgenza è quella di sollecitare la Commissione Europea a una revisione flessibile dei parametri che regolano la Zes, permettendo una maggiore adattabilità alle specificità territoriali e alle esigenze produttive locali.

Il dibattito politico non deve trasformarsi in un ostacolo al progresso, ma in un motore di miglioramento continuo.

Durante la campagna elettorale, il Partito Democratico aveva espresso forti dubbi sulla fattibilità e sull’efficacia della Zes, minando la fiducia degli investitori e creando incertezza nel tessuto imprenditoriale.

Questa reticenza, ora, si traduce in una posizione ambigua che contrasta con la necessità di un sostegno unanime per il successo del progetto.

L’innovazione introdotta dalla Zes si manifesta in modo concreto con la semplificazione radicale delle procedure amministrative: laddove in precedenza si richiedevano fino a trentasette autorizzazioni, oggi è sufficiente un’unica istanza, gestita attraverso un moderno sportello digitale, con tempi di risposta certi e prevedibili.

Questa rivoluzione burocratica, estesa a tutti i Comuni marchigiani, rappresenta un elemento di competitività cruciale.

Parallelamente, i bonus occupazionali, pari a 650 euro mensili per 24 mesi per ogni nuovo lavoratore assunto, costituiscono un incentivo tangibile per le imprese, stimolando la creazione di posti di lavoro e contrastando la disoccupazione.

Tuttavia, l’implementazione del credito d’imposta, una misura fondamentale per incentivare gli investimenti, si trova ad affrontare una complessa barriera: il quadro normativo europeo richiede un aggiornamento urgente.

La Giunta regionale ha già elaborato una proposta tecnica dettagliata, ma necessita dell’autorizzazione dell’Unione Europea per poterla concretizzare.

Nel frattempo, sono in corso studi approfonditi per individuare misure compensative che possano garantire un sostegno immediato agli investitori, mitigando l’impatto della sospensione del credito d’imposta.

La Zes non è solo una questione di procedure o incentivi economici; è un progetto di sviluppo territoriale che richiede una visione strategica e un impegno condiviso da tutte le forze politiche, al fine di massimizzare i benefici per l’intera regione Marche.

La collaborazione e la lungimiranza sono gli strumenti essenziali per trasformare questa opportunità in un motore di crescita sostenibile e duratura.