Alessio Giovannini Meeting: Ancona ospita una tappa del World Indoor Tour

Il Memorial Alessio Giovannini, quinta edizione, si configura come un appuntamento imprescindibile nel panorama dell’atletica italiana e internazionale.

Sabato 17 gennaio, il PalaCasali di Ancona si trasformerà in un crocevia di talenti, ospitando una tappa Challenger del World Indoor Tour, l’unica manifestazione italiana a presentare un programma completo all’interno del prestigioso circuito mondiale.

L’evento, dedicato alla memoria del giornalista marchigiano Alessio Giovannini, figura chiave nell’ufficio comunicazione della Fidal, prematuramente scomparso nel 2019, celebra la sua passione per lo sport e la sua capacità di narrare storie umane attraverso l’eccellenza atletica.

Il fulcro dell’attenzione sarà senza dubbio il salto in lungo femminile, con la presenza di Larissa Iapichino, campionessa europea indoor in carica e dominatrice delle ultime due Diamond League.

La fiorentina, capace di superare i sette metri l’anno scorso, inaugura la stagione indoor con l’ambizione di confermare il suo status di astro nascente dell’atletica mondiale.

La competizione si preannuncia agguerrita, con l’egiziana Esraa Owis, primatista nazionale con una performance di 6,75, pronta a sfidarla.

Il programma prevede gare di grande interesse in diverse discipline.

I 60 metri vedranno un confronto diretto tra il campione europeo Samuele Ceccarelli e il cubano Jenns Fernandez, detentore del record del meeting, mentre i 200 femminili saranno teatro di un duello tra Elisa Valensin e Margherita Castellani, entrambe protagoniste dell’oro nella 4×100 agli Europei Under 20, affiancate dalla primatista italiana dei 400 ostacoli, Ayomide Folorunso.

L’intensità si rinnovará nei 400, dove Eloisa Coiro, detentrice del record della manifestazione, si confronterà con la plurimedagliata slovena Anita Horvat, specialista degli 800 indoor.

Il salto triplo vedrà in campo la romena Alexia Dospin, campionessa europea Under 23, a testimonianza della vocazione internazionale dell’evento.

Giovanni Zinni, vicesindaco di Ancona e assessore comunale allo Sport, sottolinea l’importanza del PalaCasali come “tempio dell’atletica”, un luogo dove “emozioni, intuizioni giornalistiche e competizioni sportive si sono intrecciate generando una comunità umana”.

Questo meeting, quindi, incarna l’identità del territorio, onora la memoria di chi l’ha reso possibile e celebra l’eccellenza sportiva.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su RaiPlay, dalle 16:30 alle 17:50, garantendo un accesso ampio e gratuito.

Quest’anno, in segno di inclusività e riconoscimento delle capacità degli atleti paralimpici, si registra un raddoppio della loro presenza, con rappresentative Fisdir e Fispes.

Il meeting gode del sostegno solidale di AIL Ancona e Macerata, a ulteriore dimostrazione del suo valore sociale e del suo legame con il territorio.