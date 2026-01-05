Ascoli Piceno: Weekend Benessere, Salute e Riscoperta del Territorio

- PUBBLICITA -

Ascoli Piceno: Un Fine Settimana dedicato al Benessere Olistico e alla Riscoperta del TerritorioIl Comune di Ascoli Piceno, in sinergia con l’Azienda Sanitaria Territoriale e una rete di associazioni locali, ha presentato un’iniziativa ambiziosa: il “Fine Settimana del Benessere”, in programma il 10 e l’11 gennaio 2026.

Più che un semplice evento, si configura come un percorso di rinnovamento del concetto di salute, intesa non solo come assenza di malattia, ma come equilibrio tra corpo, mente e spirito, profondamente radicato nel contesto culturale e ambientale del territorio.

L’iniziativa si colloca nel solco del progetto “Ben Essere Ascoli”, un impegno strutturale volto a promuovere stili di vita positivi e a costruire una comunità più resiliente e consapevole.

Il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore Attilio Lattanzi hanno sottolineato come l’evento rappresenti un’opportunità unica per i cittadini di ogni età di riscoprire Ascoli Piceno in modo attivo, partecipativo e solidale, valorizzando il suo inestimabile patrimonio storico, artistico e naturale.

Il programma, ricco e variegato, si articola in due giornate intense.

Il sabato si aprirà con un focus sulle discipline millenarie per la salute e il benessere: sessioni gratuite di Taijiquan, Qigong e Yoga, ideali per favorire l’armonia interiore e la consapevolezza corporea, seguite da lezioni di Pilates.

Il pomeriggio sarà dedicato alla cultura e alla prevenzione: una suggestiva camminata artistico-culturale guiderà i partecipanti alla scoperta della Pinacoteca Civica, mentre un importante convegno, “Con il seno nel cuore”, offrirà informazioni e strumenti utili per la prevenzione oncologica femminile.

La domenica sarà interamente dedicata all’esplorazione del patrimonio verde urbano, con passeggiate alla scoperta dei giardini nascosti e degli spazi pubblici, e alla promozione di iniziative di cittadinanza attiva.

Un’azione concreta di “cura” del territorio sarà realizzata attraverso la rimozione di graffiti vandalici e una passeggiata antidegrado, coinvolgendo direttamente i cittadini nella salvaguardia della bellezza urbana.

L’aspetto culturale sarà garantito da una visita guidata tematica, “Alla scoperta degli ori dei Longobardi”, che intende far luce su un capitolo importante della storia locale.

Per i più piccoli, e per i meno giovani che non hanno perso il senso del gioco, è previsto un laboratorio ludico dedicato al benessere attraverso attività divertenti e coinvolgenti.

La realizzazione di questo progetto corale vede la collaborazione di numerose realtà associative: Us Acli Marche, Cooperativa Dlm, Lilt Siena e Ascoli Piceno, EventDom, Ascoli Da Vivere, Fiab Ascoli Piceno, Angeli del Bello, Plastic Free e Ascoli Musei.

La gratuità di tutte le attività e l’apertura alla cittadinanza testimoniano l’impegno del Comune di Ascoli Piceno nel rendere il benessere un diritto di tutti, e nel costruire un futuro più sano, sostenibile e inclusivo per la comunità.