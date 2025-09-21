Blue trionfa al Conero: vittoria incontrastata per Rimini

Il mare Adriatico si è tingerto di blu intenso, non solo per il colore del cielo, ma anche per la vittoria incontrastata del TP52 *Blue*, portabandiera dello Yacht Club Rimini, alla ventiseiesima edizione della Regata del Conero, disputatasi al largo di Ancona.

La performance dell’equipaggio, guidato dal navigatore esperto Bonfiglio Mariotti, ha rappresentato un’ulteriore conferma della loro eccellenza velica, seguendo di un soffio il trionfo continentale ottenuto solo un mese e mezzo prima, un segnale tangibile della costanza e dell’affinamento strategico che contraddistinguono la squadra riminese.

La regata, caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli con una brezza costante e un mare moderato, ha visto lo *Blue* imprimere un ritmo incalzante fin dallo start, dimostrando una perfetta sintonia tra le manovre e una capacità di interpretazione del vento fuori dal comune.

La competizione si è rivelata particolarmente agguerrita, con la presenza di avversari di alto livello, tra cui *Anywave Safilens*, di Alberto Leghissa, campione in carica dell’edizione 2024, che si è distinto per una rimonta coraggiosa e una tenace determinazione.

Tuttavia, la velocità e l’efficacia tattica dello *Blue* hanno permesso di mantenere un vantaggio cruciale, culminato in una vittoria di poche, decisive lunghezze.

Questa vittoria non è solamente un risultato sportivo, ma un’espressione della profonda tradizione velica che lega lo Yacht Club Rimini al territorio e al mare.

La Regata del Conero, infatti, rappresenta un appuntamento imprescindibile per gli appassionati di vela, un crocevia di competenze e un banco di prova per le imbarcazioni più performanti.

La regata, inserita nel calendario delle principali competizioni veliche nazionali, attira ogni anno equipaggi provenienti da diverse regioni d’Italia e dall’estero, contribuendo a promuovere lo sport della vela e il turismo nautico nella regione Marche.

La performance dello *Blue* sottolinea l’importanza della preparazione atletica, della competenza tecnica e della coesione di un team.

Il successo non è frutto del caso, ma il risultato di un impegno costante e di un’attenzione meticolosa nei dettagli, dall’allenamento fisico all’affinamento delle strategie di navigazione.

Il navigatore Bonfiglio Mariotti, con la sua esperienza e la sua capacità di leggere il mare, ha saputo guidare l’equipaggio nella scelta delle rotte più vantaggiose, sfruttando al meglio le condizioni meteorologiche e anticipando le mosse degli avversari.

La vittoria alla Regata del Conero rappresenta un momento di grande orgoglio per lo Yacht Club Rimini e per l’intera comunità velica locale, un ulteriore passo verso nuovi traguardi e nuove sfide, confermando il primato dello *Blue* come uno dei TP52 più competitivi del panorama nazionale e internazionale.

Il futuro è aperto a nuove avventure e a nuove vittorie, con la consapevolezza che la passione, l’impegno e la dedizione sono gli ingredienti fondamentali per raggiungere l’eccellenza nella vela.