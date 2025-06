Cocciaretto a ‘s-Hertogenbosch: la promessa del tennis italiano brilla sull’erba

Elisabetta Cocciaretto si conferma una delle realtà più promettenti del tennis italiano, inanellando una performance fulgida al Libema Open di ‘s-Hertogenbosch, torneo WTA 250 che apre la stagione erbosa del circuito femminile. La marchigiana, attualmente numero 123 nel ranking WTA, ha raggiunto le semifinali senza concedere nemmeno un set, un risultato che sottolinea la sua eccezionale forma fisica e la sua solida preparazione tecnica per la superficie verde, notoriamente complessa da dominare.La vittoria contro l’olandese Suzan Lamens, numero 72 WTA, con un netto 6-2 7-6(4), in poco più di un’ora e mezza di gioco, non solo conferma la superiorità tecnica di Cocciaretto, ma rivela anche una notevole capacità di gestione delle emozioni e di adattamento alle specificità del gioco sull’erba. L’erba, infatti, favorisce scambi rapidi, rimbalzi bassi e una maggiore importanza del servizio e del gioco a rete, elementi in cui la giovane tennista di Fermo ha dimostrato di eccellere. Questo avanzamento nel torneo non è solo un trionfo personale, ma anche un segnale importante per il movimento tennistico italiano, che ricerca con urgenza nuove stelle capaci di competere ai massimi livelli. Cocciaretto, con la sua costanza e il suo talento, si sta ritagliando uno spazio significativo nel panorama internazionale, dimostrando di poter ambire a risultati sempre più prestigiosi.Le semifinali rappresentano una tappa cruciale nel suo percorso. Dall’altra parte del tabellone, in attesa di affrontarla, troviamo due giocatrici di profilo diverso: la rumena Elena-Gabriela Ruse, numero 80 WTA, che ha superato con successo le qualificazioni, e la canadese Bianca Andreescu, ex numero 4 del mondo, inserita nel torneo grazie a una wild card. Ruse, abile nel gioco da fondo campo, e Andreescu, dotata di un potente dritto e di un gioco vario, rappresentano sfide ben diverse tra loro e richiederanno a Cocciaretto una strategia di gioco flessibile e personalizzata. La partita si preannuncia intensa e combattuta, con la marchigiana chiamata a confermare la sua eccezionale forma e a mettere a frutto le sue qualità per raggiungere la finale e, forse, conquistare il primo titolo WTA della sua carriera. Il Libema Open di ‘s-Hertogenbosch si rivela così un palcoscenico ideale per la consacrazione di una giovane promessa del tennis italiano.