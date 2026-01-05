Coppa Italia Tennistavolo: Ancona festeggia un’edizione memorabile!

- PUBBLICITA -

Ad Ancona, nel cuore delle Marche, si è conclusa un’edizione memorabile della Coppa Italia di Tennistavolo, un evento che ha celebrato l’eccellenza e la passione per questo sport.

Il Palascherma ha fatto da cornice a una competizione vibrante, sostenuta da un’ampia collaborazione istituzionale che ha visto il coinvolgimento della Regione Marche, del Comune di Ancona, del Coni Marche e del Cus Ancona, sotto l’egida della Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT).

Un connubio virtuoso che ha contribuito a creare un’atmosfera carica di entusiasmo, testimoniata dalla folta platea di spettatori che ha animato le tribune durante le fasi eliminatorie e le decisive finali.

La Top Spin Messina WatchesTogether si è affermata come squadra maschile di spicco, conquistando la coppa per la terza volta nella sua storia, dimostrando una notevole progressione e una capacità di adattamento strategico che le hanno permesso di superare il Tennistavolo Sassari con un punteggio di 3-2, un risultato che ha saputo tenere con il fiato sospeso il pubblico presente.

Sul fronte femminile, Castel Goffredo ha consolidato la sua supremazia, sollevando il trofeo per l’ottava volta, con un dominio incontrastato che include sei vittorie consecutive, frutto di un’organizzazione impeccabile e di un talento individuale elevato, superando il Norbello (Oristano) con un chiaro 3-1.

La competizione ha visto anche la partecipazione di altre formazioni di rilievo, che si sono battute con grinta e determinazione.

Il Quattro Mori Cagliari si è aggiudicato la medaglia di bronzo femminile, prevalendo sul Sassari, mentre l’Alfa Food Bagnolese ha conquistato il terzo posto maschile, superando il Muravera Tennistavolo Sardegna Prodotti Tipici.

Questi risultati testimoniano la vitalità del movimento tennistavolistico a livello nazionale e la presenza di squadre di alto livello provenienti da diverse regioni italiane.

Il Presidente della FITeT, Renato Di Napoli, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento, sottolineando l’importanza di questi momenti per promuovere lo sport e valorizzare i giovani talenti.

Ha inoltre riconosciuto il contributo essenziale delle istituzioni locali e dei comitati regionali, evidenziando l’importanza di un rapporto di collaborazione sinergico per lo sviluppo del tennistavolo in Italia.

La regione Marche si è dimostrata un territorio ospitale e accogliente, con una solida tradizione sportiva che la rende ideale per l’organizzazione di eventi di questo calibro.

La FITeT si impegna a portare ulteriori manifestazioni nazionali e internazionali sulle Marche, rafforzando il legame con il territorio e contribuendo alla promozione del tennistavolo a livello globale.

Il successo della Coppa Italia è il frutto di un lavoro di squadra appassionato, che coinvolge tutte le componenti della Federazione e lo staff tecnico, un impegno costante che testimonia la dedizione e la professionalità di tutti i protagonisti.