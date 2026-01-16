Fabiano Sterlacchini: Investite con dedizione, credete in voi stessi

- PUBBLICITA -

“Abbiate la certezza di poter raggiungere i vostri traguardi, investite con dedizione ogni risorsa a vostra disposizione.

” Queste le parole chiave che l’ingegner Fabiano Sterlacchini, figura di spicco nel panorama del motorsport mondiale come direttore tecnico di Aprilia Racing Team nel Campionato MotoGP, ha rivolto agli studenti durante l’incontro “Laureati di Successo Univpm”, tenutosi presso l’aula magna della Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche.

L’evento, promosso dall’Ateneo dorico, ha celebrato il percorso accademico e professionale di Sterlacchini, originario di Ancona e laureato in Ingegneria Meccanica presso lo stesso ateneo.

Il suo messaggio ai giovani si è concentrato sull’importanza cruciale dell’autoconsapevolezza e della fede in se stessi come propulsori per superare gli ostacoli.

Una visione che contrasta nettamente con l’illusione di un successo immediato e indolore, frutto di sforzi minimi.

“Il successo fugace è un’eco vuota,” ha sottolineato, invitando gli studenti a coltivare una mentalità orientata alla perseveranza e all’impegno costante.

Sterlacchini ha espresso un profondo senso di gratitudine per la solida base formativa ricevuta all’Università Politecnica delle Marche, sottolineando come la competenza tecnica sia imprescindibile per operare con successo nel suo campo.

La sua esperienza evidenzia come la formazione scolastica e accademica costituiscano le fondamenta imprescindibili su cui costruire una carriera di successo, un solido pilastro tecnico che permette di affrontare le sfide con sicurezza e innovazione.

Ripercorrendo le tappe della sua crescita professionale, l’ingegnere ha riconosciuto il ruolo significativo dell’Istituto Tecnico Vito Volterra (oggi Volterra Elia) di Ancona, dove ha sviluppato competenze specifiche in fisica, matematica e ingegneria, affinando un approccio pragmatico e analitico.

“L’integrazione di una preparazione teorica robusta con una pratica applicata fin da giovane,” ha spiegato, “ha plasmato il mio modo di affrontare i problemi e di ricercare soluzioni innovative.

”Ricordando le origini della sua passione, Sterlacchini ha condiviso un aneddoto significativo: “La mia ossessione per lo smontaggio di oggetti, iniziata in tenera età, si è evoluta in un’appassionata ricerca di comprensione e di miglioramento, alimentata dall’officina meccanica di mio zio.

” Questa prima esperienza, nata dalla curiosità infantile, ha rappresentato un catalizzatore per lo sviluppo di un interesse profondo per la meccanica e l’ingegneria, un percorso che lo ha portato a inseguire con determinazione il suo sogno professionale, incarnando l’importanza di coltivare e seguire le proprie passioni.