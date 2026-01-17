Iapichino, performance da record al Memorial Giovannini

- PUBBLICITA -

Larissa Iapichino inaugura la stagione agonistica con una performance dirompente, segnando il Memorial Alessio Giovannini di Ancona con un balzo magistrale di 6,93 metri.

Questa misura, che la pone a soli quattro centimetri dal suo primato indoor, non solo rappresenta un debutto senza precedenti nella sua carriera, ma la proietta al vertice del panorama mondiale dell’atletica femminile, superando la prestazione precedente di Sophia Beckmon. La scelta di interrompere la serie dopo un secondo salto a 6,74 e un terzo a 6,57, suggerisce una gestione strategica della fatica in vista di impegni futuri, ma soprattutto un’ottimizzazione del suo rendimento.

“Sono estremamente soddisfatta,” ha dichiarato Iapichino, sottolineando la rilevanza di questa prova per il raggiungimento del minimo per i Campionati Mondiali Indoor di Torun, fissato a 6,75.

“Il lavoro intenso svolto mi ha dato i suoi frutti; sento una velocità notevole e questo si è manifestato chiaramente nel primo salto.

Interrompere qui è un atto di consapevolezza, per preservare energie e affinare ulteriormente la tecnica.

” L’atleta fiorentina esprime gratitudine verso la città di Ancona e gli organizzatori del Memorial, sottolineando le sensazioni positive che accompagneranno la sua stagione indoor.

L’evento non si è limitato all’eccellenza di Iapichino, ma ha visto brillare altre giovani promesse dell’atletica italiana.

Matteo Berardo, con una maturità sorprendente per la sua età (17 anni), ha riscritto la storia delle competizioni U18, stabilendo un nuovo record italiano nei 200 metri con un tempo di 21.51.

Questa performance evidenzia l’emergere di un nuovo talento, pronto a competere a livelli sempre più elevati.

La sfida sui 200 metri femminili ha visto Elisa Valensin imporsi con il tempo di 23.73, superando la campionista italiana degli ostacoli Ayomide Folorunso in un duello al cardiopalma.

Nei 60 metri, il cubano Jenns Fernandez ha dominato la scena, fermando il cronometro a 6.61, precedendo i connazionali Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo, mentre Alessandra Gasparelli si è distinta nella gara femminile.

Il Memorial Alessio Giovannini, dunque, non è stato solo un evento sportivo, ma un vero e proprio banco di prova per le nuove generazioni e un’occasione per confermare l’eccellenza di atleti affermati come Larissa Iapichino, che con questa performance ha gettato le basi per una stagione ricca di aspettative e potenziali successi.

L’evento ha fornito preziose indicazioni per il futuro, evidenziando la vitalità e la profondità del movimento atletico italiano.