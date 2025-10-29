Intolleranza digitale e Daspo: calcio marchigiano sotto shock

Un atto di intolleranza digitale e le sue ripercussioni sul calcio marchigianoUn episodio di grave intolleranza e incitamento alla violenza ha scosso la comunità calcistica marchigiana, culminando nell’emissione di un Daspo di un anno nei confronti di due tifosi della Sambenedettese.

L’evento, originato da messaggi di natura estremamente aggressiva e minacciosa diffusi sui social media, solleva interrogativi urgenti sulla responsabilità digitale, la sicurezza negli eventi sportivi e il delicato equilibrio tra passione calcistica e rispetto delle leggi.

I due soggetti, identificati rapidamente grazie alla rapida azione delle forze dell’ordine, si sono espressi in termini inaccettabili, manifestando apertamente l’intenzione di ledere la vita del Presidente dell’Ascoli Piceno, Bernardino Passeri, e minacciando azioni violente durante una partita.

La gravità delle espressioni, diffuse ampiamente tramite Facebook e poi amplificate dalla viralità dei social network, ha generato un’ondata di indignazione e ha prontamente innescato l’intervento delle autorità.

La Questura di Ascoli Piceno, guidata dal Questore Aldo Fusco, ha immediatamente avviato le indagini, portando alla convocazione dei responsabili che, di fronte alle prove inconfutabili, hanno ammesso la paternità dei messaggi incriminati.

Parallelamente, i due individui sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per un approfondimento degli aspetti penalmente rilevanti, configurandosi le loro azioni come potenziali istigazione a delinquere e minaccia.

Il provvedimento di Daspo applicato rientra nella categoria dei cosiddetti “Daspo fuori contesto,” estendendo la disciplina alle condotte violente o minacciose che, pur non verificandosi all’interno o nelle immediate vicinanze dello stadio, sono comunque funzionali a creare un clima di tensione e intimidazione nell’ambito dell’ambiente sportivo.

Tale approccio legislativo, sempre più diffuso, riflette la crescente consapevolezza dell’impatto dei social media e la necessità di contrastare la cultura dell’odio e della violenza anche al di fuori dei tradizionali contesti sportivi.

Il provvedimento, oltre al divieto di accedere alle manifestazioni sportive, potrebbe prevedere l’obbligo di firma nei giorni delle partite, rafforzando così le misure di controllo e prevenzione.

L’episodio si inserisce in un contesto di alta tensione tra le due squadre, accentuato dal recente derby di campionato, vinto dall’Ascoli.

La coppa Italia vedrà le due squadre affrontarsi nuovamente oggi a San Benedetto, in un clima di particolare sensibilità.

In vista di questa sfida, è stato predisposto un imponente servizio di ordine pubblico per garantire la sicurezza e prevenire disordini.

Confermata la consueta disposizione che preclude la presenza della tifoseria ospite, misura volta a ridurre il rischio di scontri e a tutelare l’incolumità delle persone.

L’evento sottolinea, ancora una volta, la necessità di un approccio multidisciplinare, che coinvolga non solo le forze dell’ordine, ma anche le società sportive, le istituzioni e la stessa tifoseria, per promuovere un calcio più civile, rispettoso delle regole e fondato sui valori dello sport.

La responsabilità individuale e collettiva, nel rispetto della legalità, rappresenta la chiave per preservare la passione calcistica da derive inaccettabili.