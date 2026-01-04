La Fiamma Olimpica a Fano: Emozioni, Organizzazione e Valori

- PUBBLICITA -

Il Viaggio della Fiamma: Un Itinerario di Emozione e Organizzazione tra le Marche e l’UmbriaIl corteo olimpico e paralimpico, simbolo di sport, inclusione e speranza, ha intrapreso un percorso suggestivo attraverso le Marche, lasciando un’impronta di gioia e partecipazione nei comuni di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Fermo, Civitanova Marche, Macerata e Ancona.

Il viaggio prosegue ora verso l’Umbria, ma prima, una tappa cruciale: una giornata intensa e ricca di significato per la comunità di Fano.

Questo non è semplicemente un passaggio di testimone; è un’occasione per celebrare i valori olimpici, per rafforzare il senso di appartenenza e per proiettare l’attenzione del mondo su un territorio ricco di storia, cultura e bellezza naturale.

L’evento si configura come un potente motore di coesione sociale, un momento di condivisione che coinvolge persone di ogni età e provenienza.

L’organizzazione di un evento di tale portata richiede un impegno logistico immenso e un’attenta pianificazione per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e minimizzare i disagi alla cittadinanza.

Il Comune di Fano ha predisposto un piano dettagliato di gestione del traffico, con limitazioni temporanee alla circolazione e alla sosta, per consentire il transito sicuro del corteo e dei tedofori.

Le vie interessate dal percorso – via Pisacane, viale Piceno, viale XII Settembre, Viale Gramsci, via Paoli, via Mura Augustee, viale Buozzi, via I Maggio – saranno teatro di una sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale, dalle 11:45 alle 13:00.

Questo momento di silenzio e attesa sarà interrotto solo dal rumore dei passi dei tedofori e dalle grida di gioia della folla.

Per agevolare il flusso del traffico e garantire la fruibilità delle aree circostanti, il Comune ha istituito un divieto di sosta con rimozione, dalle 10:00 alle 14:00, in numerose vie e piazze.

Un’area dedicata è stata riservata a parcheggi per l’organizzazione, le Forze di Polizia e per la raccolta dei rifiuti, riconoscendone l’importanza cruciale per il corretto svolgimento dell’evento.

L’attenzione al dettaglio si estende anche alla gestione degli accessi per persone con disabilità, garantendo la massima inclusione e partecipazione.

Il Comune di Fano invita con forza la cittadinanza a organizzare gli spostamenti in modo responsabile, evitando di utilizzare i mezzi privati nell’area del percorso durante le ore critiche.

La rimozione anticipata dei veicoli dalle zone interessate dai divieti di sosta è un gesto di civico senso e di rispetto verso la comunità.

La presenza di personale di Polizia Locale e di volontari della Protezione Civile, strategicamente posizionati alle intersezioni stradali, assicurerà un’efficace gestione del flusso di persone e una rapida risposta a eventuali necessità.

Questo passaggio del corteo olimpico e paralimpico è molto più di un evento: è un’opportunità per rafforzare l’identità locale, per promuovere i valori dello sport e per accogliere il mondo con un sorriso.

È un momento da vivere intensamente, con emozione e orgoglio, lasciando un’eredità positiva per le future generazioni.