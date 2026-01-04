La Fiamma Olimpica Illumina le Marche: Emozioni e Tenacia

- PUBBLICITA -

Il corteo olimpico, portatore della Fiamma delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, ha intrapreso oggi un percorso suggestivo attraverso le Marche, un territorio ricco di storia e tradizioni che accoglie con entusiasmo il simbolo dell’eccellenza sportiva e dell’unione globale.

La cerimonia di passaggio, iniziata puntualmente alle 9:24 da Ascoli Piceno, ha visto una calorosa accoglienza da parte della cittadinanza, sfidando un cielo grigio e una pioggia intensa che non ha scalfito l’entusiasmo dei presenti.

L’evento, aperto dalle autorità locali – il Prefetto Sante Copponi, il Sindaco Marco Fioravanti e l’Assessore allo Sport Nico Stallone – ha rappresentato un momento di profonda emozione, un ponte ideale tra l’antica storia delle Marche e il futuro sportivo del Paese.

La Fiamma, che incarna i valori di pace, amicizia e fair play, simboleggia non solo la competizione atletica, ma anche l’inclusione, la resilienza e la capacità di superare le difficoltà.

Il percorso marchigiano, attentamente pianificato, toccherà dodici comuni in due giorni, offrendo alla Fiamma l’opportunità di illuminare borghi medievali, paesaggi collinari e coste mozzafiato.

Ogni tappa è stata pensata per coinvolgere la comunità locale, con iniziative dedicate a scuole, associazioni sportive e realtà sociali.

Questo passaggio in regione non è solo una tappa intermedia nel lungo viaggio verso Milano e Cortina, ma un’occasione per riscoprire il patrimonio culturale e naturale delle Marche, un territorio che vanta una profonda vocazione allo sport, con importanti centri di eccellenza nel ciclismo, nel volley e in molte altre discipline.

La Fiamma, con la sua luce vibrante, è un richiamo all’impegno, alla passione e alla dedizione che animano gli atleti e tutti coloro che contribuiscono a rendere le Olimpiadi un evento di portata mondiale.

Rappresenta, inoltre, la speranza di un futuro più luminoso, in cui lo sport sia veicolo di valori positivi e strumento di crescita per l’intera società.

L’accensione del braciere, sotto la pioggia, è stata un simbolo potente di tenacia e di resilienza, qualità che contraddistinguono il popolo marchigiano e che si riflettono nei principi olimpici.