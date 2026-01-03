La Fiamma Olimpica Illumina le Marche: Un Viaggio di Sport e Tradizione

- PUBBLICITA -

Il corteo della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026, simbolo di un’eredità sportiva e culturale che risuona attraverso i secoli, approda domani nelle Marche, segnando un momento di profonda importanza per la regione e per l’intero panorama sportivo italiano.

L’evento, più di una semplice cerimonia, rappresenta un’immersione nei valori fondanti dell’olimpismo e un’occasione preziosa per rinsaldare il legame tra sport, comunità e futuro.

Il percorso, attentamente studiato per abbracciare il territorio e coinvolgere le diverse realtà locali, si snoderà attraverso città e paesi che testimoniano la ricca storia e le tradizioni marchigiane.

L’arrivo ad Ascoli Piceno, previsto intorno alle 9, darà il via a una giornata di festa e di celebrazione, proseguendo poi verso San Benedetto del Tronto, Fermo, Civitanova Marche, Macerata e culminando ad Ancona, dove una grande festa in piazza Cavour accoglierà atleti, personalità istituzionali e un pubblico entusiasta.

Il 5 gennaio, il corteo riprenderà il suo cammino da Jesi, per poi attraversare Senigallia, Urbino, Fano, Pesaro e Gradara, un arco di città che incarna l’eccellenza artistica e culturale del territorio, prima di inoltrarsi verso l’Emilia-Romagna.

Ogni tappa è un’opportunità per celebrare l’identità locale e per condividere lo spirito olimpico con un pubblico sempre più ampio.

Fabio Luna, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) delle Marche, sottolinea con forza come la fiamma olimpica sia un’icona potente, ben oltre l’annuncio dell’avvicinarsi dei Giochi.

Essa incarna un sistema di valori intrinseci allo sport: il rispetto delle regole e degli avversari, il sacrificio e la dedizione necessari per raggiungere l’eccellenza, l’inclusione di persone provenienti da contesti diversi, e la solidarietà che lega atleti e tifosi.

Un omaggio particolare è dedicato a tre figure simbolo dello sport marchigiano: Elisa Di Francisca, Achille Polonara e Gianmarco Tamberi, che hanno avuto l’onore di essere tra i primi tedofori nella staffetta partita dal Quirinale, un riconoscimento alla loro straordinaria carriera e al loro contributo all’orgoglio sportivo regionale.

Questo passaggio del corteo olimpico non è solo un evento di richiamo turistico, ma un’occasione per rafforzare la consapevolezza dell’importanza dello sport come motore di sviluppo sociale e culturale.

La regione Marche, con le sue dimensioni contenute ma con un’impronta sportiva di rilevanza nazionale e internazionale, si proietta verso il futuro, guardando alle nuove generazioni con la speranza di trasmettere loro la passione per lo sport e i valori che esso rappresenta, un vero e proprio “laboratorio di vita” che educa alla disciplina, alla perseveranza e al rispetto reciproco.

Un patrimonio inestimabile da custodire e tramandare.