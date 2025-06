Murales Mancini a Jesi: Rinasce il Simbolo del Trionfo Azzurro

A Jesi, città natale di un’icona del calcio italiano, è stato restituito al suo antico splendore il murales dedicato a Roberto Mancini, simbolo tangibile del trionfo azzurro agli Europei del 2021. L’opera, che celebra un momento di esaltazione nazionale e l’eredità sportiva di un figlio illustre, era stata recentemente oggetto di un atto vandalico deplorevole, un’offesa che ha colpito non solo l’immagine dell’ex commissario tecnico, ma l’intera comunità jesina.Il murales, collocato in un luogo evocativo, nei pressi del campo parrocchiale dove Mancini coltivò i suoi primi sogni calcistici, era stato deturpato da graffiti osceni e disegni di basso gusto, un’aberrazione che ha temporaneamente offuscato la gioia e l’orgoglio legati alla vittoria europea.La restituzione del murales alla sua originaria bellezza è merito dell’artista Federico Zenobi, coautore dell’opera insieme a Nicola Canarecci, entrambi jesini e figure di spicco nel panorama artistico contemporaneo. La collaborazione tra Zenobi e Canarecci, entrambi riconosciuti a livello nazionale per la loro creatività e impegno sociale, ha dato vita a un’immagine potente e suggestiva, capace di incarnare lo spirito vincente e la resilienza dello sport.L’intervento di ripristino non è solo un atto di riparazione estetica, ma un messaggio di speranza e di riaffermazione dei valori di rispetto e di legalità. L’impegno degli artisti jesini, con la realizzazione di opere pubbliche come i recenti murales nelle scuole primarie Conti e Kipling, finanziati con fondi PNRR, testimonia una volontà di arricchire il tessuto urbano con arte e cultura, promuovendo al contempo l’educazione dei più giovani. Questi progetti, frutto di una visione lungimirante dell’istituto comprensivo Lotto, sottolineano come l’arte murale possa fungere da veicolo di identità, memoria collettiva e stimolo per la crescita culturale di una comunità. Il ritorno alla bellezza del murales di Mancini rappresenta quindi un simbolo di rinascita e un invito a custodire con cura il patrimonio artistico e sportivo della città.