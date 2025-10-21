Pesaro piange Eligio Palazzetti: imprenditore e anima dello sport

La città di Pesaro piange la scomparsa di Eligio Palazzetti, figura di spicco nel panorama imprenditoriale e sportivo locale, spentosi all’età di 92 anni.

La sua eredità trascende la dimensione puramente economica, incarnando un profondo legame con la comunità e un instancabile contributo allo sviluppo di Pesaro.

Palazzetti, più che un semplice imprenditore, fu un vero e proprio motore di crescita per il territorio.

La sua visione imprenditoriale, caratterizzata da lungimiranza e capacità di adattamento, ha contribuito a creare opportunità di lavoro e a rafforzare il tessuto economico locale.

La sua attività, spesso innovativa per l’epoca, ha contribuito a proiettare Pesaro in un contesto più ampio, aprendo nuove prospettive di crescita e sviluppo.

Ma è nel mondo dello sport che la figura di Eligio Palazzetti ha lasciato un segno indelebile.

La sua passione per il basket, in particolare, si è concretizzata in un impegno ventennale alla guida della Victoria Libertas, dalla quale ha saputo infondere valori di dedizione, disciplina e spirito di squadra.

Dalla sua presidenza, durata dal 1973 al 1986, la società ha vissuto una stagione di crescita e affermazione, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama sportivo regionale e nazionale.

Palazzetti non fu solo un amministratore, ma un vero e proprio mentore per i giovani atleti, trasmettendo loro non solo competenze tecniche, ma anche un forte senso di appartenenza e l’importanza del fair play.

La sua leadership si distinse per una gestione oculata e una capacità di coinvolgimento di sponsor e sostenitori, elementi cruciali per il successo di una società sportiva.

Palazzetti comprese fin da subito l’importanza del basket come veicolo di promozione del territorio, contribuendo a creare un’identità forte e riconoscibile per Pesaro.

Il suo impegno si estese oltre il campo da gioco, promuovendo iniziative a favore del movimento giovanile e sostenendo progetti di inclusione sociale attraverso lo sport.

La scomparsa di Eligio Palazzetti lascia un vuoto incolmabile nella comunità pesarese.

Il suo esempio di dedizione, passione e impegno sociale rimarrà un faro per le future generazioni, un invito a contribuire attivamente allo sviluppo del territorio e a perseguire i propri sogni con determinazione e coraggio.

La sua memoria sarà custodita con affetto e gratitudine, testimonianza di una vita spesa al servizio della città e dello sport.