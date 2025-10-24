Rinascita nell’Appennino: il nuovo stadio di Comunanza

Il rilancio dello stadio comunale Luigi Prosperi di Comunanza, nel cuore dell’Appennino piceno, rappresenta ben più di un semplice intervento infrastrutturale: si configura come un atto di resilienza e una promessa di futuro per una comunità segnata da eventi sismici e che aspira a una rinascita concreta.

Grazie a un finanziamento ministeriale di 877.000 euro, integrato da un cofinanziamento comunale di 148.000 euro, lo stadio si prepara a una trasformazione radicale, che lo porterà a incarnare un modello di impiantistica sportiva all’avanguardia.

L’intervento, inserito nel Piano complementare sisma, un programma strategico volto alla rigenerazione delle aree devastate dal terremoto dell’Appennino centrale, mira a superare le limitazioni strutturali e funzionali dell’impianto esistente, adeguandolo alle normative di sicurezza più recenti e alle esigenze di un bacino di utenza in espansione.

Il cuore della riqualificazione è la conversione del campo da erba naturale a superficie in erba sintetica di ultima generazione, una scelta che garantisce maggiore durabilità, praticabilità in ogni condizione climatica e ridotta necessità di manutenzione, liberando risorse preziose per altre iniziative comunitarie.

Parallelamente, la sostituzione dell’obsoleto impianto di illuminazione con un sistema a LED ad alta efficienza energetica non solo ridurrà i costi di gestione, ma consentirà anche l’organizzazione di eventi serali e la fruibilità dello stadio in condizioni di luminosità ottimali.

L’adeguamento degli spogliatoi, con un’attenzione particolare all’accessibilità e all’igiene, contribuirà a creare un ambiente più accogliente e professionale per gli atleti e il personale di supporto.

Il ruolo dello stadio, tuttavia, trascende la semplice funzione sportiva.

È un punto di aggregazione sociale, un motore di sviluppo locale e un simbolo di speranza per una comunità che ha subito pesanti perdite.

Le squadre locali, l’Us Comunanza, militante in Prima Categoria, e l’Asd Croce di Casale, in Terza Categoria, insieme a un florido settore giovanile che coinvolge oltre cento ragazzi, beneficeranno direttamente di questa nuova struttura, potendo esprimere al meglio il loro potenziale agonistico e formativo.

Come sottolinea il commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli, lo sport in aree fragili come l’Appennino centrale riveste un ruolo educativo e aggregativo di primaria importanza, contribuendo a rafforzare il tessuto sociale e a promuovere l’integrazione.

Il ringraziamento al ministro Abodi testimonia l’attenzione che il governo dedica a questi territori, riconoscendone le specificità e le necessità.

Per il sindaco Domenico Sacconi, la realizzazione di questo progetto rappresenta la concretizzazione di un sogno che si protrae da generazioni, un investimento che proietta Comunanza verso il futuro.

Lo stadio diventa così un elemento catalizzatore per l’intera area, attirando investimenti, creando opportunità di lavoro e migliorando la qualità della vita dei residenti.

L’evoluzione di Comunanza in un punto di riferimento per i comuni limitrofi, grazie alla disponibilità di una struttura sportiva moderna e funzionale, riduce il divario infrastrutturale che storicamente ha penalizzato le aree interne.

Questa infrastruttura non solo eleva il livello di offerta di servizi al cittadino, ma contribuisce a promuovere un’immagine positiva del territorio, rendendolo più attrattivo per chi desidera stabilirsi o investire in un contesto caratterizzato da valori di comunità, bellezza paesaggistica e qualità della vita.

In definitiva, lo stadio Luigi Prosperi si configura come un investimento nel capitale umano e sociale dell’Appennino, un tassello fondamentale per la sua rinascita.