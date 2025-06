Sambenedettese Gestisce lo Stadio Riviera delle Palme: Accordo Decennale

Un Nuovo Capitolo per la Riviera delle Palme: Convenzione Decennale Affida alla Sambenedettese la Gestione dello StadioSan Benedetto del Tronto, un crocevia di storia, cultura e passione sportiva, celebra oggi un accordo strategico che segna un punto di svolta per il futuro della sua iconica arena calcistica, lo Stadio Riviera delle Palme. La firma, avvenuta in mattinata alla presenza del Dirigente Comunale Giuseppe Coccia, del Presidente dell’Unione Sportiva Sambenedettese Vittorio Massi e del Sindaco Antonio Spazzafumo, sancisce una convenzione pluriennale, estesa per un decennio, che affida alla società rossoblù la gestione integrale della struttura.Questo accordo non si limita alla mera concessione d’uso, ma rappresenta un vero e proprio progetto di valorizzazione. La Sambenedettese assumerà la responsabilità della gestione operativa, comprendendo sia le attività direttamente connesse al mondo dello sport – allenamenti, partite, eventi agonistici – sia le iniziative di carattere extra-sportivo, aprendo le porte a concerti, manifestazioni culturali e opportunità di aggregazione sociale. La gestione delle aree commerciali all’interno dello stadio, inclusi bar e punti ristoro, rientra anch’essa nelle competenze della società.Un elemento cruciale della convenzione riguarda la redistribuzione dei ricavi. Qualsiasi introito derivante dall’affitto di spazi a terze parti o dalla commercializzazione di diritti pubblicitari confluisce direttamente nelle casse della Sambenedettese, contribuendo a sostenere le attività della società.L’impegno dell’amministrazione comunale si manifesta in un contributo annuale, finalizzato a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa. Questo sostegno è bilanciato dall’utilizzo pubblico dell’impianto, con giornate dedicate a manifestazioni cittadine e dalla necessità che le tariffe applicate a soggetti esterni rispettino le disposizioni comunali, assicurando un accesso equo e sostenibile.Il Sindaco Spazzafumo ha sottolineato la complessità del percorso che ha portato alla stipula dell’accordo, evidenziando l’importanza strategica dello stadio per la collettività, ben oltre la sfera calcistica. “Si tratta di un asset di rilevanza urbana e architettonica, riconosciuto a livello internazionale, come testimonia la sua inclusione nella prestigiosa mostra in corso al MAXXI di Roma,” ha dichiarato. L’amministrazione si è impegnata in un processo di revisione delle procedure e di dialogo costante con la Sambenedettese per accelerare l’iter burocratico, nel pieno rispetto delle normative vigenti.La convenzione mira a consolidare il ruolo dello Stadio Riviera delle Palme come fulcro dell’identità sportiva e culturale di San Benedetto del Tronto, promuovendo l’eccellenza sportiva, l’inclusione sociale e lo sviluppo economico locale. L’auspicio è che la Sambenedettese, forte di questo accordo decennale, possa portare avanti un progetto di crescita sostenibile, valorizzando al meglio un patrimonio di inestimabile valore per l’intera comunità.