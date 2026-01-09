San Severino: l’album di figurine che celebra lo sport locale

- PUBBLICITA -

San Severino Marche si appresta a celebrare il proprio tessuto sportivo in una forma inedita e profondamente radicata nel cuore della comunità: un album di figurine dedicato a tutti gli atleti e le società locali.

L’amministrazione comunale, attraverso l’adesione al progetto Akinda, intende non solo documentare la ricchezza e la varietà delle discipline praticate nel territorio, ma anche costruire un ponte affettivo tra i giovani talenti e i cittadini.

L’album, più di una semplice raccolta di immagini, si configura come un vero e proprio mosaico di storie, passioni e dedizione.

Ogni società sportiva avrà la possibilità di presentare la propria identità, illustrando la storia che l’ha contraddistinta, i programmi di formazione offerti e i successi conseguiti, creando un archivio vivente del patrimonio sportivo locale.

Il fulcro della collezione sarà costituito dalle figurine individuali degli atleti, trasformando questi giovani interpreti dello sport in figure di ispirazione e oggetto di scambio e collezione.

L’iniziativa si distingue per un approccio economicamente sostenibile, che elimina qualsiasi onere finanziario sia per l’ente pubblico che per le società sportive partecipanti.

Un impegno concreto a favore della comunità, che mira a massimizzare l’impatto dell’iniziativa, rendendola accessibile a tutti.

La distribuzione dell’album e delle figurine sarà capillare, attraverso una rete di rivenditori locali – edicole, tabaccherie, cartolerie – e direttamente presso le sedi delle associazioni sportive, garantendo la massima diffusione.

L’iniziativa non si limita a offrire visibilità, ma estende il suo valore aggiunto con servizi mirati alle società, tra cui la possibilità di creare e gestire uno shop online gratuito per la vendita di articoli promozionali personalizzati, un potente strumento di marketing e fidelizzazione.

“Questo progetto,” afferma il Sindaco Rosa Piermattei, “è un’occasione unica per celebrare il nostro spirito sportivo e l’impegno dei nostri giovani.

Va oltre il semplice divertimento, rappresentando un veicolo di promozione del territorio e un modo per valorizzare le nostre eccellenze sportive anche al di fuori dei confini comunali.

” L’album di figurine si rivela così un affascinante viaggio nel mondo dello sport locale, un modo per custodire ricordi preziosi, condividere passioni e festeggiare insieme i traguardi raggiunti, rafforzando il senso di appartenenza e l’orgoglio di essere parte della comunità di San Severino Marche.