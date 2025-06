Senigallia: Tattoo, Sport e Cultura in Festa!

Dal 20 al 22 giugno, il cuore storico di Senigallia si anima con l’Adriatic Tattoo e Sport Festival, un’esperienza immersiva che ridefinisce il concetto di evento urbano, trasformando la città adriatica in un vibrante crogiolo di arte, sport e cultura popolare. Ben più di una semplice kermesse, il festival si configura come una piattaforma multidisciplinare che esplora l’intersezione tra corpo, identità, movimento e espressione creativa.Oltre duecento artisti tatuatori, provenienti da ogni angolo d’Italia, si sfideranno in competizioni tecniche e artistiche, offrendo al pubblico un’ampia vetrina delle diverse scuole di pensiero e delle più innovative tendenze del tatuaggio contemporaneo. Le categorie di contest, che spaziano dal realismo al colorato, dal bianco e nero ai piccoli tatuaggi e alla “migliore opera del giorno”, permettono di apprezzare la maestria e l’ingegno dei professionisti, focalizzandosi non solo sull’abilità tecnica, ma anche sulla capacità di interpretazione e sulla narrazione visiva.Parallelamente, l’Adriatic Tattoo e Sport Festival propone un ricco programma di attività sportive che abbraccia una vasta gamma di discipline, dall’energia del basket alla disciplina del muay thai, dalla dinamicità del calcio a 5 alla potenza del pugilato, dalla ricerca interiore dello yoga alla crescente popolarità del pickleball. Dimostrazioni dal vivo, lezioni aperte e workshop interattivi offrono a partecipanti di ogni livello l’opportunità di sperimentare e approfondire le proprie passioni, promuovendo un approccio inclusivo e partecipativo allo sport.Il tutto è sostenuto da una colonna sonora ininterrotta, un flusso continuo di energia musicale che si declina in DJ set coinvolgenti, workshop creativi, spettacolari performance di danza urbana e concerti di musica dal vivo, creando un’atmosfera festosa e stimolante.Un momento di riflessione particolarmente interessante è rappresentato dalla presentazione del libro “Tattoografia” di Omar Fassio, psicologo e psicoanalista, un’opera che indaga la profonda connessione tra l’immagine tatuata, il senso di identità, la percezione del corpo e la memoria individuale, offrendo una prospettiva psicologica innovativa sul significato del tatuaggio come forma di espressione personale e culturale.Guidati dalla voce inconfondibile di Andrea Rock, di Virgin Radio, il festival offre inoltre un’ampia selezione di proposte gastronomiche, con street food di tendenza e prelibatezze locali, invitando a celebrare non solo il corpo e l’arte, ma anche i sapori autentici del territorio.L’Adriatic Tattoo e Sport Festival non è quindi solo un evento, ma un’esperienza collettiva che valorizza il corpo come tela artistica, spazio di espressione e veicolo di identità, celebrando lo spirito urbano e riscoprendo il valore dello spazio pubblico come luogo di incontro, condivisione e celebrazione della diversità culturale.