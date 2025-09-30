Solidarietà oltre il derby: Sambenedettese aiuta giovane calciatore dell’Ascoli

Un gesto di straordinaria umanità ha trascendentato la competizione sportiva, dimostrando come il calcio, al di là delle rivalità storiche e dei risultati in campo, possa incarnare un potente motore di solidarietà e compassione.

Il Sambenedettese Calcio, tramite il suo dinamico settore giovanile, ha intrapreso un’iniziativa di raccolta fondi a favore di un giovane calciatore dell’Ascoli Piceno, attualmente impegnato in una ardua prova di vita, un percorso che lo mette a dura prova.

La somma raccolta, pari a 4.000 euro, è stata prontamente devoluta per coprire le spese mediche essenziali per le cure che il giovane atleta necessita.

Questa azione, ben più di un semplice contributo economico, rappresenta un atto simbolico di profonda rilevanza.

In un territorio profondamente segnato dalla ferrea rivalità calcistica che da decenni contrappone Ascoli e Sambenedettese – un’alterigia radicata nella storia e nell’identità sportiva locale – la solidarietà ha abbattuto barriere e superato confini ideologici, svelando un volto nuovo e inaspettato.

L’iniziativa assume un valore amplificato in vista dei prossimi derby, sia di campionato che di Coppa Italia, che dopo quasi quattro decenni riaccenderanno la passione e l’emozione delle tifoserie, infiammando gli animi.

Non si è trattato di un’iniziativa isolata.

Nelle settimane precedenti, numerose altre iniziative, promosse con generosità da tifosi bianconeri e dalla stessa società dell’Ascoli, hanno contribuito alla raccolta fondi, testimoniando un sentire comune e una profonda sensibilità verso la necessità di offrire sostegno a un giovane atleta e alla sua famiglia in un momento di profonda difficoltà.

La società Sambenedettese, con garbate parole, ha voluto esprimere la propria gratitudine a tutte le famiglie coinvolte nel vivaio, ai sostenitori e a quanti hanno contribuito con il proprio impegno e la propria generosità.

L’episodio ha risaltato con forza come lo sport, in tutte le sue sfaccettature, possa e debba fungere da veicolo di unità, un baluardo di sostegno reciproco e un faro di speranza, anche e soprattutto al di là della competizione agonistica e del risultato finale.

