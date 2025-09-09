martedì 9 Settembre 2025
Squalificato Tomei: 7 giornate per l’allenatore dell’Ascoli.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La vicenda che ha coinvolto Fabrizio Tomei, tecnico dell’Ascoli Calcio 1920, ha generato una sanzione significativa da parte del Giudice Sportivo, culminando in un periodo di squalifica pari a sette incontri.

L’episodio, al centro dell’attenzione, risale alla partita del Girone A di Serie C Ascoli-Juventus Next Gen, un confronto terminato sullo score di 0-0 e segnato da una escalation di tensione che ha portato all’espulsione del mister bianconero.

L’atto che ha innescato la decisione disciplinare non è sfuggito all’occhio vigile degli osservatori né, ovviamente, a quello del Giudice Sportivo: Fabrizio Tomei, nel tentativo di comunicare la propria contrarietà ad una decisione arbitrale, ha lanciato una bottiglietta d’acqua in direzione dell’arbitro.

Questo gesto, pur apparentemente di lieve entità, è stato interpretato come una forma di mancanza di rispetto nei confronti della figura apicale del match.

L’escalation, tuttavia, non si è limitata al lancio della bottiglietta.
Il tecnico ascolano ha inoltre manifestato un vivo disappunto, espresso con veemenza e accorata protesta, immediatamente dopo l’espulsione.
Questo comportamento, aggravato dalla sua posizione di figura di riferimento per i giocatori e per l’ambiente calcistico, ha contribuito a configurare un quadro di condotta ritenuto inaccettabile.

La decisione del Giudice Sportivo, pertanto, si inserisce in un contesto più ampio di rigore e severità nei confronti di comportamenti che compromettono la correttezza e il decoro del gioco.
La squalifica di sette giornate rappresenta un monito per tutti gli attori del calcio, richiamando all’importanza del rispetto delle regole e alla necessità di mantenere un comportamento improntato alla sportività, anche in situazioni di forte pressione agonistica.

La vicenda solleva inoltre riflessioni sulla gestione emotiva degli allenatori, spesso chiamati a trovare un equilibrio delicato tra la difesa degli interessi della propria squadra e il rispetto dell’autorità arbitrale.

La professionalità richiede la capacità di esprimere il proprio dissenso in modo costruttivo, evitando azioni impulsive o manifestazioni di rabbia che possano avere conseguenze negative per sé stessi e per il proprio club.

Il caso Tomei, quindi, si configura non solo come una sanzione disciplinare, ma anche come un’occasione per riflettere sull’etica e sulla responsabilità nel mondo del calcio professionistico.

La sospensione, seppur pesante, potrebbe, auspicabilmente, stimolare un confronto interno e promuovere un cambiamento di mentalità, orientato verso un approccio più maturo e rispettoso delle regole del gioco.

