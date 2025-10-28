Tiro alla fune: San Severino apre il campionato italiano

Il Palasport Albino Ciarapica di San Severino Marche, cuore pulsante della tradizione maceratese, si è configurato come scenario di un evento di rilevanza nazionale: la prima tappa del campionato italiano indoor di tiro alla fune, categoria 600 kg, sotto l’egida della Federazione Italiana Giuochi e Sport Tradizionali (FIGEST).

L’occasione, che ha visto la partecipazione di alcune delle formazioni più agguerrite del panorama italiano, ha anche compreso un torneo promozionale per la categoria 510 kg, un’opportunità per giovani promesse e squadre emergenti di confrontarsi con i migliori.

La cerimonia inaugurale ha rappresentato un momento solenne, arricchito dalla presenza di figure istituzionali di spicco: Enzo Casadidio, presidente nazionale FIGEST, custode e promotore di un patrimonio immateriale spesso trascurato; Matteo Capeccia, responsabile del dipartimento tiro alla fune, esperto nella disciplina e attento sviluppatore di nuove strategie e regolamenti; Rosa Piermattei, sindaca di San Severino Marche, anima e volto della comunità locale; Paolo Paoloni, assessore comunale allo Sport, testimone dell’impegno civico che ruota attorno alla rievocazione storica; e Renzo Marinelli, consigliere regionale, simbolo del sostegno istituzionale a queste manifestazioni culturali.

Il tiro alla fune, in San Severino Marche, non è semplicemente una competizione sportiva, ma un potente collante sociale, un elemento imprescindibile del Palio dei Castelli, la rievocazione storica che infonde vitalità e identità al territorio.

La sindaca Piermattei, nel suo discorso, ha sottolineato con chiarezza come i giochi e gli sport tradizionali incarnino un valore intrinseco per la comunità, fungendo da ponte tra passato e presente e contribuendo a rafforzare

