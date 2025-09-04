Vela, Ingegneria e Inclusione: Un Mare di Opportunità ad Ancona

Vela, Ingegneria e Inclusione: Un Mare di Opportunità ad AnconaAncona si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere, il Campionato Nazionale di Vela degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, che quest’anno si tinge di un significato ancora più profondo, intrecciando competizione sportiva, innovazione ingegneristica e un forte impegno per l’inclusione sociale.

La manifestazione, in programma dal 5 al 7 settembre, si svolge in concomitanza con la Festa del Mare, ampliando l’offerta culturale e promuovendo la valorizzazione del territorio.

L’edizione 2024 del Campionato, che quest’anno si celebra per la prima volta ad Ancona, vedrà sfidarsi tredici equipaggi provenienti da tutta Italia, ciascuno rappresentante l’ordine degli ingegneri della propria regione.

La competizione si svolgerà su imbarcazioni Platu25, una classe monotipo che garantisce pari opportunità e mette al centro l’abilità dei velisti e la strategia di navigazione.

Tuttavia, il Campionato non si limita alla sfida sportiva.

Quest’anno, l’evento si arricchisce di un elemento distintivo: un seminario tecnico focalizzato sull’innovativo progetto “Una vela per tutti”.

Questo progetto, nato dall’esperienza diretta di un ingegnere, esplora le potenzialità della vela come strumento di inclusione sociale, offrendo opportunità di partecipazione a persone con disabilità o provenienti da contesti marginalizzati.

Il seminario si propone di analizzare in profondità i principi fondanti del progetto, esaminando come la vela, con la sua combinazione di disciplina, lavoro di squadra e contatto con la natura, possa contribuire a favorire l’autonomia, l’integrazione e lo sviluppo personale.

Verranno presentati case study, dati empirici e best practices, stimolando un dibattito costruttivo tra professionisti, ricercatori e operatori del settore sociale.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione verso l’utilizzo dello sport e delle attività all’aperto come leve per l’inclusione sociale e la promozione della salute.

Il progetto “Una vela per tutti” rappresenta un esempio virtuoso di come l’ingegneria, la competenza tecnica e la passione per la vela possano convergere per creare opportunità concrete di crescita e benessere per tutti.

Il Campionato Nazionale di Vela degli Ordini degli Ingegneri d’Italia ad Ancona non è quindi solo una competizione sportiva, ma un’occasione di riflessione, confronto e ispirazione, un’opportunità per dimostrare come l’innovazione e l’impegno sociale possano navigare insieme verso un futuro più equo e inclusivo.

La Festa del Mare offre uno scenario perfetto per celebrare questo connubio di valori, invitando il pubblico a scoprire le meraviglie del mare e le infinite possibilità che esso offre.