Addio Andrea Leonardi: la Valle d’Aosta piange un leader e un artista.

La comunità valdostana piange la scomparsa di Andrea Leonardi, figura di spicco nel panorama economico e culturale regionale, spentosi all’età di 79 anni. L’improvviso malore, che lo ha colpito a Etroubles, ha portato al suo ricovero in ospedale, dove non ha potuto riprendersi.Andrea Leonardi, conosciuto nel mondo dell’arte con lo pseudonimo “Lean”, stava dedicando gli ultimi mesi alla preparazione di una mostra personale di grande significato: “Le emozioni del colore”. L’evento, un’esplorazione intima e vibrante del suo percorso artistico, doveva aprire le sue porte oggi pomeriggio presso la storica galleria d’arte ricavata dalla vecchia latteria, un luogo simbolo del patrimonio industriale e culturale locale. La scomparsa ne preclude l’inaugurazione, privando la valle di un’occasione unica per apprezzare la sua produzione artistica.Nato a Catania il 2 luglio 1945, Leonardi ha forgiato la sua identità professionale e personale tra Roma e la Valle d’Aosta. La laurea in Economia e Commercio conseguita all’Università degli Studi di Roma nel 1971 ha gettato le basi per una carriera poliedrica, caratterizzata da un profondo impegno verso lo sviluppo economico e sociale del territorio valdostano.Il trasferimento in Valle d’Aosta alla fine degli anni Settanta ha segnato una svolta significativa nel suo percorso, portandolo a ricoprire ruoli di primaria importanza. La sua leadership si è manifestata in diversi ambiti: dalla presidenza del consiglio di amministrazione di Valfidi, istituzione fondamentale per la tutela del risparmio popolare, alla partecipazione attiva nel consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Valdostana, pilastro del tessuto finanziario locale. Il suo ruolo di sindaco effettivo di Monterosa spa, società chiave per lo sviluppo turistico alpino, e la presidenza di Finaosta, un’associazione di categoria di rilievo, testimoniano la sua visione strategica e la sua capacità di guidare complessi processi decisionali.Andrea Leonardi non era solo un esperto di economia e finanza, ma anche un uomo di profonda sensibilità artistica. La mostra postuma “Le emozioni del colore” rappresentava un’espressione autentica del suo mondo interiore, un tentativo di tradurre in immagini le complesse sfumature dell’esperienza umana. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità valdostana, privandola di una figura di riferimento, un leader illuminato e un artista in divenire. I funerali, in programma lunedì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Sant’Orso, saranno un momento di commiato e di celebrazione della sua vita, un’occasione per onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore della Valle d’Aosta.