Addio Chiara Arduino, giovane maestra di sci spezzata dalla montagna.

La comunità montana piange la perdita prematura di Chiara Arduino, giovane maestra di sci originaria di Garessio, Cuneo, scomparsa improvvisamente all’età di soli 25 anni.

Un malore inatteso, mentre operava a Valtournenche, ha interrotto una vita dedicata alla passione per la montagna e allo sport, lasciando un vuoto profondo tra i suoi cari, i colleghi e tutti coloro che l’hanno conosciuta.

La parabola di Chiara si sviluppa fin dalla tenera età, segnata dall’amore per la disciplina sportiva e la maestria tecnica acquisita negli anni di attività agonistica.

Il suo percorso formativo ha visto la partecipazione a diverse squadre locali, il Garessio, il Sangiacomo e il Mondolé Ski team, ponendo le basi per una carriera che l’avrebbe vista poi incrociare il ruolo di maestra di sci, contribuendo con competenza e dedizione nello Sci Club Ceva.

La sua vita non si è limitata all’impegno sportivo.

Chiara ha dimostrato una spiccata sete di conoscenza, coronata con una laurea conseguita lo scorso anno presso l’Università di Torino.

La sua formazione accademica, unita alla profonda esperienza pratica maturata in montagna, la rendeva una figura poliedrica e di grande valore.

Il ritorno alle sue passioni, lo sci e l’arrampicata, testimoniava una vitalità e un entusiasmo che si sono spenti troppo presto.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente il mondo dello sci alpino.

La Federazione Italiana Sport Invernali ha espresso il suo più sentito cordoglio alla famiglia Arduino, riconoscendo la perdita di una giovane promessa.

Anche l’Associazione Valdostana Maestri di Sci, con particolare riferimento alla Scuola Sci del Breuil, ha voluto rendere omaggio alla “stimata collaboratrice”, sottolineando l’impossibilità di colmare un vuoto così improvviso e doloroso.

Chiara Arduino non è solo una perdita per la sua famiglia, ma per l’intera comunità montana, un simbolo di passione, talento e giovinezza interrotta da un destino inatteso.

La sua memoria vivrà attraverso le montagne che amava e le persone che ha ispirato.