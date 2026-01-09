Aggiornamento GaE: nuove regole e scadenze per docenti e educatori.

- Advertisement -

Il provvedimento legislativo regionale, identificato con il decreto presidenziale n. 300 del 9 gennaio, definisce le modalità e i tempi per l’aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento (GaE) destinate al personale docente e educativo operante nel sistema scolastico regionale, con proiezione biennale, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.

L’assessorato regionale all’Istruzione, attraverso la presente comunicazione, intende garantire una gestione trasparente e puntuale di queste graduatorie, fondamentali per la copertura dei posti di lavoro a tempo indeterminato.

L’aggiornamento delle GaE rappresenta un momento cruciale per i candidati, poiché permette di rivedere la propria posizione in classifica, tenendo conto di eventuali titoli aggiuntivi conseguiti, variazioni nelle preferenze di ambito territoriale o modifiche nella propria situazione personale.

Il provvedimento, pertanto, offre diverse opzioni al personale interessato, tra cui la conferma dell’iscrizione, la richiesta di trasferimento tra le diverse graduatorie regionali, l’inserimento in posizione di reintegro, e l’eventuale scioglimento di riserve precedentemente ottenute.

La procedura di aggiornamento richiede la compilazione accurata del modulo specifico (Modello 1), integralmente allegato al decreto presidenziale, che dovrà essere debitamente supportato dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dalle disposizioni di legge e dettagliatamente indicate negli allegati B e D del decreto stesso.

La conformità di queste dichiarazioni è essenziale per l’ammissibilità della domanda e per evitare sanzioni o l’esclusione dalla procedura.

I candidati sono invitati a consultare attentamente il testo integrale del decreto presidenziale n. 300/2026, disponibile presso la Sovraintendenza agli Studi della Valle d’Aosta e consultabile online sul sito istituzionale della Regione, per avere accesso a tutte le informazioni necessarie, compresi i criteri di valutazione, le modalità di calcolo del punteggio e le eventuali FAQ.

La presentazione della domanda, completa di tutti gli allegati richiesti, dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica entro e non oltre le ore 23:59 del 25 gennaio 2026.

Il rispetto rigoroso di questa scadenza è imperativo, poiché le domande pervenute oltre tale termine saranno considerate nulle e non saranno prese in considerazione.