Agostinacchio, Giovane Campione, Premio Panathlon 2025

Il giovane ciclista Filippo Agostinacchio è stato insignito del prestigioso Premio Panathlon 2025, un riconoscimento intitolato alla memoria del giornalista Renato Godioz, figura chiave nel panorama sportivo italiano.

Questo premio non celebra solamente l’eccellenza atletica, ma anche l’integrità, il rispetto e la capacità di leadership, qualità che hanno contraddistinto il percorso di Agostinacchio, un talento emergente proveniente dalla Valle d’Aosta.

A soli 23 anni, al termine del suo percorso nella categoria Under 23, Agostinacchio si è distinto sia nel ciclismo su strada che nel ciclocross, accumulando successi che testimoniano una dedizione e un talento eccezionali.

La sua vittoria, inoltre, segna una pietra miliare per lo sport valdostano, essendo il primo atleta della regione a conquistare una tappa del Giro Next Gen, e a indossare la maglia gialla del Giro ciclistico Valle d’Aosta Mont Blanc.

Un traguardo che sottolinea non solo la sua abilità individuale, ma anche il potenziale di crescita del ciclismo nella sua terra.

Il percorso di Filippo Agostinacchio è costellato di successi, tra cui la medaglia d’argento nella prova individuale under 23 ai Campionati Europei di ciclocross e, con il fratello Mattia, la vittoria nella staffetta mista, un risultato che evidenzia il forte legame familiare e la condivisione della passione per lo sport.

Ma il riconoscimento del Panathlon va oltre i semplici risultati sportivi.

Un episodio particolarmente significativo durante la seconda tappa del Giro Valle d’Aosta, segnato dalla tragica scomparsa del ciclista Samuele Privitera, ha evidenziato la maturità e la leadership di Agostinacchio.

In quel momento di profonda tristezza e incertezza, il giovane ciclista, in qualità di leader della classifica generale, si è assunto la responsabilità di rappresentare le esigenze dei suoi colleghi, dialogando con il Comitato organizzatore e guidando il gruppo nella difficile decisione di riprendere la corsa dopo la neutralizzazione.

Un gesto che ha dimostrato non solo sensibilità e compassione, ma anche la capacità di affrontare situazioni complesse con equilibrio e consapevolezza.

L’assegnazione del Premio Panathlon a Filippo Agostinacchio segue l’edizione precedente, che aveva premiato Marco Camandona, guida alpina e alpinista, testimoniando l’impegno del Panathlon a riconoscere non solo l’eccellenza sportiva, ma anche l’esempio di valori e principi che ispirano l’intera comunità.

La cerimonia di consegna, prevista per giovedì 30 ottobre alle ore 18.30 durante la conferenza della Bccv di Aosta, rappresenta un momento di celebrazione e di ispirazione per tutti gli appassionati di sport e per l’intera Valle d’Aosta.