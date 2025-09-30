Aosta, elezioni comunali: Union Valdôtaine traina, ballottaggio incerto.

L’esito delle elezioni comunali di Aosta delinea un quadro politico complesso, con l’Union Valdôtaine che si afferma indiscutibilmente come forza trainante, conquistando il 16,15% dei voti e confermando la sua storica influenza sul territorio.

Alle sue spalle, il Partito Democratico e Forza Italia si posizionano rispettivamente con il 14,4% e il 12,46%, segnando una dinamica di forza che riflette le tendenze nazionali ma che si adatta alle peculiarità locali.

La sfida più interessante, tuttavia, si gioca tra le due coalizioni destinate a contendersi il ballottaggio.

La coalizione che sostiene Raffaele Rocco, con un risultato del 45,29% e 7.077 voti, si presenta come favorita, pur dovendo confrontarsi con uno scarto di 407 voti rispetto al centrodestra guidato da Giovanni Girardini, attestatosi al 42,69% (6.670 voti).

Questo divario, pur non trascurabile, lascia aperta la porta a possibili riallineamenti e a un’intensa mobilitazione elettorale nelle prossime settimane.

Un elemento di rilevanza è rappresentato anche dalla performance delle liste minori.

L’Alleanza Verdi Sinistra-Rete Civica, con Eugenio Torrione candidato, raccoglie un 6,87% dei voti, mentre Valle d’Aosta Aperta, con Diego Foti, ottiene il 5,16%, indicando una frammentazione del voto che potrebbe influenzare le dinamiche del ballottaggio.

Analizzando il dettaglio dei singoli partiti, emerge la forza di La Renaissance, con un significativo 12,31%, testimoniando l’appeal di nuove proposte politiche.

Fratelli d’Italia Giorgia Meloni si attesta al 9,42%, un risultato che riflette l’andamento nazionale ma che deve essere interpretato alla luce delle specificità del contesto valdostano.

Stella Alpina-Rassemblemennt si posiziona al 8,02%, mentre la Lega Salvini Vallée d’Aoste ottiene il 6,8%, elementi che concorrono a delineare un panorama politico variegato.

Pour l’autonomie si ferma al 3,8%, Rev- al 3,6%, confermando la difficoltà per le liste più piccole di ottenere risultati significativi in un contesto elettorale dominato da forze maggiori.

Il dato complessivo suggerisce un elettorato diviso, con una forte presenza di forze politiche consolidate ma anche con segnali di cambiamento e di nuove aspirazioni che si riflettono nelle performance delle liste minori.

Il ballottaggio si preannuncia quindi cruciale per definire il futuro assetto politico del Comune di Aosta e per interpretare le dinamiche più ampie del contesto regionale.