Aosta Estate PLUS: Arte, Sport e Giovani a Tutto Tondo

L’estate aostaiana si accende con PLUS, il progetto incubatore del Comune di Aosta, un vero e proprio ecosistema dedicato all’arte, alla cultura, allo sport e, soprattutto, alla coesione sociale. Più che un semplice luogo fisico, PLUS si configura come un catalizzatore di idee, un punto di incontro generativo e uno spazio di libera espressione, come sottolinea l’assessore Samuele Tedesco, che ne sottolinea la capacità di trasformare l’energia giovanile in propulsore di rinnovamento urbano.Il programma estivo, completamente gratuito, è stato concepito per massimizzare la partecipazione dei giovani e per tessere legami solidi con il tessuto territoriale. L’offerta formativa e di intrattenimento è diversificata e ambiziosa, affrontando tematiche complesse con leggerezza e creatività.L’iniziativa “Familiadi” nel Parco Puchoz promette un pomeriggio di gioco e scoperta per i più piccoli, mentre i laboratori artistici, con un approccio innovativo e sensibile, offrono uno spazio di riflessione sul tema del suicidio, un argomento di cruciale importanza per la sensibilizzazione e il supporto psicologico. Il laboratorio di percussioni, invece, invita a esplorare il potere comunicativo e l’energia liberatoria del ritmo.Lo spettacolo “Vibrazioni@SGMD25” all’Arena è una vetrina di talenti emergenti, mentre il “Genomic’s Day” introduce il mondo della genetica in modo ludico e accessibile, combinando giochi da tavolo stimolanti con una passeggiata fotografica che invita a osservare la città con occhi nuovi. La presentazione del libro “Tre gatti un ragazzo” di Pierluigi Vuillermin, affiancata dallo spettacolo teatrale “Ca c’est Lecoq”, arricchisce l’offerta culturale con un mix di letteratura e performance artistiche.L’inaugurazione del rinnovato Spazio Giovani rappresenta un momento significativo, segnato da giochi, musica e un torneo di basket 3×3, culminando con lo spettacolo “Animae” all’Arco d’Augusto. Il concerto rap dei D+ promette un’esplosione di energia e un’occasione per ascoltare le voci della nuova generazione.Il Plus Café si conferma un punto di riferimento per gli appassionati di musica dal vivo, con la jam session settimanale che accoglie musicisti di ogni livello e genere.L’assessore Tedesco invita a considerare questa estate come un’opportunità unica per abbracciare la creatività, la musica, l’inclusione e il protagonismo giovanile. Non si tratta di un semplice calendario di eventi, ma di una dichiarazione di intenti: restituire ai giovani un ruolo attivo nella trasformazione della città, riconoscendone il potenziale creativo e la capacità di generare cambiamento positivo. Un’estate che si prefigge di essere un laboratorio di esperienze, un trampolino di lancio per nuove idee e un motore di sviluppo per la comunità aostana.