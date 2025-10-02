Aosta, presidio CGIL: solidarietà a Gaza e difesa dei diritti.

Domani mattina, ad Aosta, si configurerà un atto di protesta e solidarietà che trascende la semplice mobilitazione sindacale.

Dalle ore 9:30, in piazza Arco d’Augusto, la CGIL Valle d’Aosta promuove un presidio pubblico, un punto di convergenza per voci e coscienze che si oppongono alla sofferenza umana e invocano un cambiamento profondo nelle dinamiche geopolitiche che la alimentano.

L’iniziativa si colloca nel contesto di uno sciopero generale volto a difendere Flotilla, un’organizzazione impegnata nella protezione dei diritti dei lavoratori marittimi, e a esprimere una ferma condanna per la situazione di crisi umanitaria che affligge Gaza.

Più che un evento isolato, il presidio si propone come un’occasione per aprire un dibattito collettivo, un palcoscenico dove associazioni, movimenti sociali e singoli cittadini potranno condividere testimonianze dirette, analisi critiche e proposte concrete.

L’obiettivo è quello di illuminare le radici profonde del conflitto israelo-palestinese, andando oltre le narrazioni semplificate e le strumentalizzazioni mediatiche.

Si intende, infatti, esaminare le implicazioni economiche, politiche e sociali che ne derivano, con particolare attenzione alla vulnerabilità delle popolazioni civili e alla violazione dei diritti umani fondamentali.

La segretaria generale della CGIL Valle d’Aosta, Vilma Gaillard, sottolinea l’importanza di un approccio partecipativo e inclusivo, invitando tutti i cittadini, al di là delle affiliazioni politiche o sindacali, a unirsi in un gesto di solidarietà e speranza.

L’assenza di un corteo programmato non deve essere interpretata come una limitazione, bensì come un invito a concentrare l’attenzione sull’intensità del confronto dialettico e sulla costruzione di una rete di relazioni basata sulla condivisione di valori e obiettivi comuni.

Questo presidio rappresenta un tassello in un mosaico più ampio di iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica, a esercitare pressioni sulle istituzioni e a promuovere soluzioni pacifiche e sostenibili per il futuro.

Si tratta di un atto di responsabilità civile, un richiamo all’umanità che ancora resiste e alla necessità di ricostruire ponti di dialogo e comprensione in un mondo lacerato da conflitti e ingiustizie.

Si auspica che questo momento di protesta e riflessione possa contribuire a creare un’onda di cambiamento positivo, orientata verso un futuro di pace, giustizia e solidarietà globale.