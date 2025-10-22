Aosta, ricorso elettorale: Girardini sfida il risultato Rocco-Fadda

La proclamazione degli eletti al Comune di Aosta, che ha visto trionfare la coppia Rocco-Fadda con un margine di quindici voti sul ticket Girardini-Furci, è ora oggetto di una contestazione formale.

L’entità imprenditoriale locale, rappresentata da Girardini, ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), un atto che riapre una fase di scrutinio e solleva interrogativi significativi sulla regolarità del processo elettorale.

La decisione del centrodestra, unita ad una preoccupazione palpabile per la tenuta democratica del risultato, ha portato ad una scelta che, sebbene complessa e onerosa, si presenta come un’azione necessaria per tutelare i principi fondamentali dello stato di diritto.

La preparazione del ricorso, affidata a un team di legali specializzati, dovrà essere completata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione ufficiale, datata 15 ottobre.

Tuttavia, le dichiarazioni recenti di Girardini gettano una luce particolare sulla decisione di adire la giustizia amministrativa.

L’imprenditore aveva espresso una soglia di tolleranza, definendo una linea di demarcazione oltre la quale un ricorso sarebbe stato considerato impraticabile.

Una differenza di mille voti avrebbe scoraggiato qualsiasi contestazione, mentre un margine ridotto come quello attuale, accentuato dalla presenza di oltre 160 schede nulle, sollevava legittimi dubbi.

La quantità ingente di schede invalidate, con la prevalenza di quelle recanti il nome di Girardini, suggerisce una potenziale irregolarità nel processo di voto e una possibile manipolazione o errore sistematico nell’elaborazione dei risultati.

La decisione di ricorrere, pertanto, non si configura come una mera contestazione del risultato elettorale, ma come un’azione volta a garantire la trasparenza e la correttezza del voto popolare, a salvaguardare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e a verificare l’effettivo rispetto delle procedure elettorali previste dalla legge.

L’azione legale, lungi dall’essere un atto di opposizione sterile, si prefigge di far luce su un quadro complesso, volto a restituire la certezza del voto e a riaffermare il valore della partecipazione democratica, elementi imprescindibili per la salute della comunità aostana.

Il TAR, in questo contesto, si appresta a svolgere un ruolo di garanzia, valutando attentamente le contestazioni e verificando la conformità del processo elettorale ai principi costituzionali e alle norme di legge.