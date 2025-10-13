Aosta, sconfitta e astensionismo: una crisi di fiducia.

La sconfitta, ridotta a un’agonia di quindici voti, lascia un sapore amaro, un’amarezza acuita dalla consapevolezza di un divario ideologico che, sulla carta, sembrava insormontabile tra noi e l’alleanza autonomista di sinistra.

Tuttavia, l’aspetto che desta la più profonda inquietudine non risiede tanto nel risultato elettorale in sé, quanto nell’abisso dell’astensionismo che ha avvolto la comunità aostana.

Come sottolinea Emily Rini, coordinatrice regionale di Forza Italia Valle d’Aosta, il dato è emblematico di una crisi più ampia, una frattura nel rapporto tra cittadini e istituzioni.

Non è sufficiente la retorica digitale, l’esibizione a intermittenza sui social media, né le apparizioni opportunistiche durante le campagne elettorali.

La politica, per ritrovare la fiducia e la partecipazione popolare, deve incarnare un’impronta di presenza costante, una dedizione concreta ai problemi reali del territorio.

Si tratta di un impegno quotidiano, un ascolto attento e sensibile alle esigenze della gente, un dialogo aperto e trasparente che superi le barriere della propaganda elettorale.

Forza Italia, in questa complessa situazione, rivendica un contributo significativo.

I risultati ottenuti in questa tornata elettorale, pur non avendo portato alla vittoria, rappresentano il frutto di un lavoro paziente e capillare svolto negli ultimi cinque anni.

Un impegno che ha visto donne e uomini del partito impegnati sul territorio, costruendo relazioni di fiducia e offrendo ascolto e supporto.

Il ricordo del passato, quando la mancata partecipazione al voto aveva rischiato di compromettere l’intero progetto per soli venticinque voti, ha rappresentato una lezione cruciale.

Da allora, si è scelto di abbandonare la mera ricerca di consenso momentaneo per abbracciare un percorso di costruzione di relazioni durature, un impegno costante volto a ricostruire un legame profondo con la comunità.

Questa strategia, basata sulla perseveranza e sulla prossimità, ha dimostrato la sua validità, anche se non sufficiente a determinare l’esito finale.

La sfida, ora, è quella di tradurre questa esperienza in una strategia a lungo termine, un modello di politica che sappia riconnettere i cittadini alle istituzioni, promuovendo la partecipazione attiva e ripristinando la fiducia in un sistema che troppo spesso appare distante e autoreferenziale.

Si tratta di un compito arduo, ma necessario per il futuro della Valle d’Aosta e per il rinnovamento del panorama politico nazionale.

L’astensionismo non è solo un dato elettorale, ma un campanello d’allarme che invita tutti gli attori politici a una profonda riflessione e a un cambio di paradigma nell’approccio alla gestione della cosa pubblica.