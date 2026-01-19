Aosta, sequestrati 1.5 tonnellate di cibo: indagini e denunce

- Advertisement -

Nel corso del 2025, l’attività di controllo del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Aosta ha evidenziato un quadro preoccupante riguardo alla sicurezza alimentare e al rispetto delle normative igienico-sanitarie nel territorio regionale.

Un’operazione mirata ha portato al sequestro di circa 1.530 chilogrammi di prodotti alimentari eterogenei, che includevano carni di varia natura, prodotti ittici freschi e trasformati, latticini di produzione locale e artigianale, e prodotti da forno destinati al consumo immediato.

L’anomalia più rilevante non risiedeva semplicemente nel volume di prodotti sequestrati, ma nelle motivazioni alla base delle sanzioni.

Le irregolarità riscontrate non si limitavano a mere violazioni procedurali, ma investivano la struttura stessa di decine di attività commerciali, spandendo una rete di rischi per la salute pubblica.

Tra le criticità emerse, si segnalavano lacune significative nella tracciabilità dei prodotti, rendendo impossibile ricostruire la filiera produttiva e, di conseguenza, individuare eventuali responsabilità in caso di problemi.

Condizioni igieniche precarie, adeguate a favorire la proliferazione di agenti patogeni, erano diffuse in magazzini e aree di lavorazione, mettendo a rischio la salubrità degli alimenti destinati al consumo.

Di fronte a tali scenari, i responsabili del Nucleo Antisofisticazioni hanno formulato proposte formali per la sospensione immediata o la chiusura di dieci attività commerciali, operanti nei settori della produzione, della ristorazione e della vendita al dettaglio.

Queste misure drastiche, motivate da deficit strutturali e igienici ritenuti insostenibili, testimoniano la gravità delle violazioni riscontrate e la volontà di proteggere la salute dei consumatori.

Le indagini condotte dai militari hanno portato alla denuncia di 32 persone, imputate di reati che spaziano dalla frode alimentare, volta a ingannare i consumatori attraverso la commercializzazione di prodotti contraffatti o di qualità inferiore, alla somministrazione di alimenti in condizioni di conservazione inadeguate, potenzialmente pericolosi per la salute.

L’attività sanzionatoria si è concretizzata nell’emissione di 193 sanzioni amministrative, per un valore complessivo di quasi 295.580 euro.

Queste sanzioni, destinate a fungere da deterrente per comportamenti scorretti, hanno colpito un numero significativo di esercenti, 137 dei quali sono stati segnalati alle autorità competenti per ulteriori accertamenti e possibili azioni legali.

Il caso evidenzia una necessità impellente di rafforzare i controlli e di promuovere una cultura della sicurezza alimentare, basata sulla consapevolezza dei rischi e sul rispetto delle normative vigenti, per garantire la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell’immagine del sistema agroalimentare regionale.