Aosta, vent’anni dall’alluvione: memoria, resilienza e futuro.

Il cielo di Aosta si è fatto testimone di un momento solenne, una giornata che trascende la semplice commemorazione per divenire un profondo atto di riflessione collettiva.

In piazza Chanoux, il suono delle parole del Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha squarciato il silenzio, delineando un’occasione non di lutto sterile, ma di condivisione di un’esperienza che ha segnato indelebilmente il tessuto sociale della valle.

Al suo fianco, il Sindaco Raffaele Rocco, il capo della Protezione Civile, Valerio Segor, e il Presidente del Celva, Alex Micheletto, hanno contribuito a creare un’atmosfera di raccoglimento e memoria.

L’alluvione del 2000, una ferita ancora aperta nel cuore della comunità, non fu solamente una catastrofe naturale che devastò il territorio, ma soprattutto una prova di resilienza e di solidarietà.

Il Presidente Testolin ha sottolineato come quella data abbia colpito la popolazione ben prima che il territorio, rivelando una vulnerabilità profonda che andava oltre la mera dimensione fisica.

Si trattò di un trauma collettivo, un momento in cui i confini tra l’individuo e la comunità si dissolsero di fronte all’emergenza.

La lettura dei venti nomi delle vittime, un elenco gravido di dolore e di ricordi, ha rappresentato il cuore della cerimonia.

Questi nomi non sono semplici etichette, ma simboli di vite spezzate, di progetti interrotti, di famiglie distrutte.

Il tributo che la comunità ha voluto rendere non si limita al riconoscimento della perdita, ma si estende al coraggio e alla forza dimostrata da chi, in quei giorni terribili, si è prodigato per soccorrere i feriti e per alleviare le sofferenze.

Il Presidente ha esplicitamente ricordato le tre vite perse durante le operazioni di ripristino, un ulteriore monito sulla pericolosità delle catastrofi naturali e sulla dedizione, a volte estrema, di chi si impegna nel loro fronteggiamento.

Questi eroi, spesso dimenticati, hanno sacrificato la propria sicurezza per salvare quella degli altri, incarnando il più puro spirito di abnegazione.

La Giornata della Protezione Civile e del ricordo delle vittime dell’alluvione non è dunque un semplice rituale commemorativo, ma un’opportunità per riflettere sulla fragilità del nostro rapporto con la natura, sull’importanza della prevenzione e sulla necessità di rafforzare la resilienza della comunità.

È un invito a non dimenticare il passato, per costruire un futuro più sicuro e preparato, un futuro in cui la memoria delle vittime possa illuminare il cammino verso la resilienza e la solidarietà.

La giornata, infine, è un appello a una maggiore consapevolezza del ruolo cruciale della Protezione Civile, un presidio fondamentale per la salvaguardia della vita e del territorio.