Après-ski a Courmayeur: nuove regole per un turismo alpino responsabile.

Nuove linee guida per l’après-ski a Courmayeur: un approccio integrato per un turismo alpino responsabileIn previsione della stagione sciistica 2025-2026, il Comune di Courmayeur ha approvato un documento programmatico di notevole impatto, delineando nuove direttive per l’organizzazione e la gestione delle attività di après-ski, un elemento cruciale dell’offerta turistica alpina.

La delibera, formalizzata in data 1° ottobre, si configura come risposta a problematiche emerse negli anni precedenti, che hanno evidenziato una necessità urgente di riequilibrare la vivacità dell’intrattenimento con la salvaguardia della qualità della vita della comunità locale e la tutela dell’ambiente montano.

Il documento non si limita a regolamentare l’après-ski, ma si pone come volano per un turismo alpino di nuova generazione: sostenibile, responsabile e profondamente accogliente.

L’obiettivo primario è la creazione di una sinergia virtuosa tra operatori turistici, residenti e visitatori, promuovendo un’esperienza di intrattenimento sicura, consapevole e rispettosa del patrimonio culturale e paesaggistico che caratterizza Courmayeur.

Le nuove linee guida introducono un sistema di controlli e responsabilità più stringenti per i gestori delle attività.

Oltre alla presentazione obbligatoria di un dossier dettagliato all’amministrazione comunale prima dell’inizio della stagione, i gestori saranno tenuti a implementare misure concrete per garantire la sicurezza e il benessere dei partecipanti.

Tra queste, l’obbligo di una segnaletica chiara e informativa, volta a preservare la quiete pubblica, l’impiego di personale di sicurezza qualificato per prevenire e gestire comportamenti inadeguati, il rispetto rigoroso dei limiti di capienza degli spazi e l’agevolazione dell’accesso ai mezzi di soccorso in caso di emergenza.

Un’attenzione particolare è dedicata alla promozione di un consumo di alcol responsabile.

Si raccomanda esplicitamente la visibilità di informazioni chiare sui limiti di legge relativi all’età e alle quantità consentite, l’astensione dalla somministrazione di bevande alcoliche a soggetti visibilmente alterati e la garanzia di un’ampia disponibilità di acqua potabile gratuita.

Questo approccio non si limita alla prevenzione di comportamenti a rischio, ma si propone di educare i visitatori a un consumo consapevole, favorendo un’esperienza di divertimento più sana e gratificante.

Il documento programmatico introduce anche il concetto di “responsabilità sociale d’impresa” per gli operatori del settore.

Si incoraggia l’adozione di pratiche sostenibili, come l’utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione degli sprechi e la promozione di iniziative di sensibilizzazione ambientale.

L’amministrazione comunale si impegna a supportare questi sforzi, offrendo incentivi e consulenze specialistiche.

In sintesi, le nuove linee guida rappresentano un passo significativo verso un modello di sviluppo turistico alpino più equilibrato e sostenibile, in grado di valorizzare le risorse uniche di Courmayeur, preservandole per le generazioni future e garantendo un’esperienza indimenticabile per tutti i visitatori.

L’attenzione non è solo quella di regolamentare, ma di creare una cultura del divertimento responsabile, che integri l’intrattenimento con il rispetto per l’ambiente, la comunità e il patrimonio culturale.