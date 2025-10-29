Bando Voucher Digit VdA: 813.000€ per la digitalizzazione delle imprese

Il Bando Voucher Digit VdA, lanciato dalla Camera di Commercio della Valle d’Aosta, si configura come un intervento strategico volto a catalizzare la trasformazione digitale delle imprese locali, alimentando un ecosistema economico più resiliente e competitivo.

L’iniziativa, dotata di un robusto finanziamento di 813.000 euro, rappresenta un’opportunità concreta per le aziende che desiderano abbracciare l’innovazione tecnologica e sviluppare competenze digitali avanzate.

Al centro del bando risiede l’assegnazione di voucher, strumenti finanziari flessibili che consentono alle imprese di accedere a servizi e soluzioni mirate.

Il contributo a fondo perduto, variabile fino a un massimo di 15.000 euro per impresa, è subordinato a un investimento minimo di 5.000 euro, coprendo fino al 70% delle spese ammissibili.

Questo modello, che combina l’incentivo pubblico con l’impegno finanziario dell’impresa, favorisce l’effettiva implementazione dei progetti di digitalizzazione e ne consolida la sostenibilità nel tempo.

L’ambito di applicazione dei voucher è ampio e comprende una vasta gamma di interventi, tra cui: consulenza specialistica per la definizione di strategie digitali, sviluppo e implementazione di software personalizzati, acquisizione di hardware e software specifici per l’automazione dei processi, formazione del personale sulle nuove tecnologie, adozione di soluzioni di cybersecurity e cloud computing, implementazione di sistemi di analisi dei dati (Big Data Analytics) per il miglioramento delle performance aziendali, e sviluppo di piattaforme di e-commerce per l’espansione sui mercati digitali.

La piattaforma ReStart (restart.infocamere.it) costituisce il canale esclusivo per la presentazione delle domande, garantendo una procedura trasparente, efficiente e accessibile a tutti i potenziali beneficiari.

L’approccio digitale non solo semplifica la gestione delle candidature, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere la digitalizzazione dei servizi pubblici.

Questo bando non si limita a fornire un sostegno finanziario, ma si propone come un motore di cambiamento culturale, incoraggiando le imprese valdostane a investire nel futuro, a sperimentare nuove soluzioni e a creare valore aggiunto attraverso l’innovazione tecnologica.

L’obiettivo è quello di costruire un tessuto imprenditoriale più agile, connesso e capace di rispondere alle sfide di un mercato globale in continua evoluzione, rafforzando la competitività del territorio e contribuendo alla sua crescita sostenibile.

La Camera di Commercio, con questa iniziativa, si pone come un partner strategico per le imprese, offrendo strumenti e competenze per navigare con successo nel panorama digitale.