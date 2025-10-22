Batailles de Reines: Finale aosta, rinviate alcune prove per cautela.

La 68ª edizione della finale regionale delle Batailles de Reines si appresta a infiammare l’arena Croix Noire di Aosta domenica 26 ottobre, con 140 capi bovini selezionati per la competizione.

L’evento principale, tuttavia, è preceduto da tre prove preliminari, il sabato, che vedranno impegnati 72 capi: il primo Combat Premier Veau, il sesto Combat Deuxième Veau e il primo Combat des Communautés de Montagnes.

La programmazione, tuttavia, ha subito un’involuzione significativa a causa della recente emergenza sanitaria che ha colpito le regioni limitrofe francesi: la dermatite nodulare contagiosa.

Questa patologia, altamente preoccupante per l’allevamento bovino, ha portato alla sospensione di due importanti appuntamenti: il prestigioso Combat Mont Blanc e il confronto interregionale tra Valle d’Aosta e Piemonte.

La decisione di rinunciare a queste prove, come sottolinea Roberto Bonin, presidente dell’Association régionale Amis des batailles de reines, è stata presa con l’obiettivo primario di tutelare la salute e la sicurezza degli allevamenti valdostani, evitando potenziali rischi di diffusione del contagio.

“Abbiamo ritenuto doveroso sospendere le eliminatorie per prevenire qualsiasi complicazione e proteggere il nostro patrimonio zootecnico,” afferma Bonin.La rapidità e l’efficacia del piano vaccinale implementato hanno permesso di attenuare la situazione, consentendo la conferma della finale regionale.

Questo successo testimonia l’impegno costante e la competenza degli allevatori valdostani, che, nonostante le avversità, si sono dimostrati capaci di preservare la tradizione e la qualità delle Batailles de Reines.

L’organizzazione della finale, in queste circostanze, rappresenta un motivo di profondo orgoglio, un segnale di resilienza e un tributo alla passione e alla dedizione che animano il mondo dell’allevamento locale.

La competizione non è solo una sfida sportiva, ma anche una vetrina per l’eccellenza zootecnica valdostana, un’occasione per celebrare la cultura e le tradizioni legate al bestiame autoctono.