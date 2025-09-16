Battles de Reines: Ritorno in Valle d’Aosta tra Tradizione e Sicurezza

Il tradizionale circuito delle *Battles de Reines* riprende il suo corso, con la prima tappa prevista per domenica 21 settembre a Brissogne, segnando una ripartenza attesa dopo un periodo di sospensione legato a problematiche sanitarie.

L’Association régionale Amis des batailles de reines, dopo un’attenta consultazione con gli allevatori, ha ufficializzato il calendario rivisto, riflettendo un’adesione diffusa alla ripresa delle competizioni.

I risultati di un recente sondaggio hanno evidenziato l’impegno degli allevatori, con l’iscrizione di 180 capi di bovino da 80 aziende, a testimonianza della vitalità di questa secolare tradizione valdostana.

L’emergenza sanitaria derivante dalla dermatite nodulare contagiosa ha imposto una pausa, durante la quale sono state implementate rigorose misure di prevenzione e controllo.

La ripresa è subordinata al rispetto di un rigoroso protocollo vaccinale, garantendo che le bovine partecipanti siano state vaccinate entro il 25 agosto e abbiano trascorso il periodo di quiescenza sanitario di 28 giorni necessario prima di entrare in competizione.

Questa precauzione sottolinea l’importanza della salute e del benessere animale, priorità imprescindibili per l’associazione e gli allevatori.

Il calendario del 68° Concours Régional ha subito una revisione significativa per adeguarsi alle nuove circostanze.

Oltre alla tappa di Brissogne (zona limitrofa al Carcere), le eliminatorie si svolgeranno a Brusson (area Foyer du Fond) il 28 settembre, a Nus (area sportiva Le Breil) il 5 ottobre, a Charvensod (località Pont-Suaz) il 12 ottobre e ad Antey-Saint-André (zona sportiva capoluogo) il 19 ottobre.

Questa distribuzione geografica mira a coinvolgere un ampio bacino di allevatori e a celebrare la diversità territoriale della regione.

Particolare rilevanza assume la data del 25 ottobre, dedicata al 6ème Combats deuxième veau, al 1er Combat des communautés de montagnes e, in prospettiva, al 1er Combats premier veau.

Quest’ultimo evento, che raccoglierà le bovine originariamente iscritte per le manifestazioni Espace Mont-Blanc e Interregionale, precedentemente cancellate, rappresenta un’opportunità per valorizzare il patrimonio zootecnico e per promuovere lo spirito di collaborazione tra le comunità montane.

La riunione di queste bovine provenienti da diversi territori sottolinea l’importanza di un approccio integrato alla tutela e alla promozione delle razze autoctone, preservando così un elemento distintivo dell’identità valdostana.

La ripresa delle *Battles de Reines* non è solo un evento sportivo, ma una celebrazione della cultura, della tradizione e del legame profondo tra l’uomo e la montagna.