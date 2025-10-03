venerdì 3 Ottobre 2025
9.6 C
Aosta
Aosta Cronaca

Bilancio Regione 2024: Consiglio in Scadenza Affronta l’Ultima Sfida

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il Consiglio Regionale, giunto al termine del suo mandato, si appresta ad affrontare una cruciale sessione straordinaria, con ogni probabilità convocata l’8 ottobre prossimo.
La necessità di analizzare e approvare il bilancio consolidato della Regione per l’esercizio finanziario 2024 si presenta come un adempimento imprescindibile e pressante, un atto di responsabilità istituzionale che precede la formazione del nuovo organo legislativo.

Questa decisione, comunicata dal Presidente dell’Assemblea, Alberto Bertin, a seguito di un’intensa conferenza dei capigruppo, sottolinea l’importanza di garantire la continuità amministrativa e finanziaria della Regione.
L’approvazione del bilancio non è solamente una formalità burocratica; rappresenta il fondamento su cui poggia l’intera programmazione regionale per l’anno a venire.
Esso definisce le priorità di investimento, le risorse destinate ai servizi essenziali – sanità, istruzione, trasporti – e gli interventi a sostegno dello sviluppo economico e sociale del territorio.

Un bilancio approvato in ritardo potrebbe compromettere l’attuazione dei progetti già in corso, creando incertezza e rallentando la crescita.

Prima della sessione plenaria, cruciale per la decisione finale, la Seconda Commissione, competente in materia di Affari Generali, si occuperà di un’analisi preliminare, programmata per il 6 ottobre alle ore 9.

Questa fase di esame approfondito permetterà ai membri della Commissione di scrutinare nel dettaglio le previsioni di entrata e di uscita, valutando l’impatto delle diverse misure proposte.
La discussione sarà aperta a contributi da parte di esperti, rappresentanti delle categorie economiche e sociali, e cittadini interessati, al fine di garantire una visione completa e condivisa.

L’urgenza della convocazione testimonia la delicatezza del momento e la consapevolezza che la continuità amministrativa è un dovere primario per tutelare gli interessi della collettività.
In un contesto economico complesso e in rapida evoluzione, l’approvazione di un bilancio solido e realistico appare fondamentale per affrontare le sfide future e per assicurare un futuro di prosperità e benessere per tutti i cittadini della Regione.

La sessione straordinaria rappresenta quindi un’occasione imperdibile per il Consiglio Regionale uscente di lasciare un’eredità positiva e di contribuire alla costruzione di una Regione più forte e resiliente.

