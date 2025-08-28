Bionaz, Vallese: nuova emergenza idrogeologica e campanello d’allarme.

L’area montana di Bionaz, nel cuore del Vallese, è nuovamente teatro di un’emergenza idrogeologica, evidenziando la crescente fragilità del territorio alpino di fronte a eventi meteorologici estremi.

La strada regionale, recentemente riaperta dopo la devastazione causata da una colata detritica del torrente Varere, è stata inaspettatamente interrotta questa mattina, a seguito di un nuovo, intenso episodio di piogge.

Questo ritorno all’emergenza non è un evento isolato, bensì una conseguenza diretta dell’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorologici anomali, un fenomeno che si inserisce nel contesto più ampio del cambiamento climatico.

Le precipitazioni torrenziali hanno innescato una serie di smottamenti e frane, destabilizzando il versante montano e generando nuove colate detritiche.

La decisione di interrompere la circolazione non si limita alla strada regionale di Bionaz, ma si estende anche al tratto di Oyace, un provvedimento precauzionale volto a garantire la sicurezza pubblica.

Sebbene le colate sul torrente Baudier non abbiano, al momento, interessato direttamente la carreggiata, la situazione è in costante evoluzione e richiede un monitoraggio continuo.

Il primo episodio di dissesto, verificatosi martedì 19 agosto, aveva già causato danni significativi e reso necessaria una parziale chiusura della strada, sottolineando la vulnerabilità infrastrutturale di un’area fortemente dipendente dalle connessioni viarie per l’economia locale e la vivibilità.

La riapertura parziale, seppur attesa, si è rivelata effimera, a testimonianza della precarietà che caratterizza ora la gestione del territorio montano.

Questa situazione complessa solleva interrogativi cruciali sulla pianificazione territoriale, sulla manutenzione delle infrastrutture e sulla necessità di sviluppare strategie di adattamento al cambiamento climatico.

È fondamentale investire in sistemi di monitoraggio avanzati, in opere di consolidamento dei versanti e in piani di evacuazione efficaci per proteggere le comunità locali e preservare il patrimonio ambientale di questa zona alpina.

La risposta non può limitarsi alla gestione dell’emergenza, ma deve guardare al futuro, anticipando e mitigando i rischi legati alla crescente instabilità del territorio.

L’esperienza di Bionaz rappresenta un campanello d’allarme per l’intero arco alpino, invitando a una riflessione urgente e a un’azione concreta.