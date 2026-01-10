Bonin riconfermato presidente: salvaguardare le Battaglie di Reines

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La Valle d’Aosta, scrigno di tradizioni secolari incastonate tra le imponenti vette alpine, ha riconfermato Roberto Bonin a presiedere l’Associazione Amis des Batailles de Reines, custode e promotrice di un rituale unico e profondamente radicato nel tessuto culturale regionale: le battaglie dei bovini.

L’elezione, avvenuta per il quadriennio 2026-2029, non rappresenta semplicemente un cambio di gestione, ma la prosecuzione di un impegno plurisecolare volto alla salvaguardia di un’usanza che affonda le sue radici in antiche pratiche di selezione del bestiame e di affermazione della forza e della vitalità della comunità.

La figura del presidente, in questo contesto, assume un significato ben più ampio di una mera funzione amministrativa.

È un garante della continuità, un interprete delle regole non scritte che governano le battaglie, e un ponte tra la tradizione ancestrale e le nuove generazioni.

La sua responsabilità include la gestione delle risorse, la promozione dell’evento a livello locale e internazionale, e, soprattutto, la vigilanza sull’etica e la correttezza delle competizioni.

Il direttivo, affianco del presidente, costituisce l’organo operativo dell’associazione, un team eterogeneo di esperti e appassionati che contribuiscono con le loro competenze specifiche alla gestione complessiva.

Tra i membri eletti spiccano figure quali Fabio Lombardo, nominato Vicepresidente, incaricato di coordinare le attività e supportare il presidente nelle decisioni più rilevanti.

Vilmo Bizel, Diego Deveynes, Denis Foudon, Patrick Jacquemod, Christopher Letey, Loris Pieiller e Davide Ramires completano il gruppo, apportando la loro esperienza in ambiti che spaziano dall’allevamento al turismo, dalla comunicazione alla gestione del territorio.

Le Battaglie di Reines, più che semplici competizioni tra bovini di razza bovina, rappresentano una celebrazione della forza, della resistenza e dell’indole selvaggia dell’animale, ma anche un’occasione per rinsaldare i legami comunitari e preservare un patrimonio immateriale di inestimabile valore.

L’associazione, guidata da Bonin e dal suo direttivo, si pone come sentinella di questa tradizione, consapevole della sua importanza non solo per la Valle d’Aosta, ma per l’intero panorama culturale europeo, dove la preservazione delle identità locali e delle pratiche ancestrali assume un ruolo sempre più cruciale in un mondo globalizzato e in rapida trasformazione.

La sfida per il futuro è quella di bilanciare la salvaguardia delle tradizioni con l’innovazione e la sostenibilità, garantendo che le Battaglie di Reines continuino a incantare e a ispirare le generazioni a venire.