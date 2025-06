Borse di studio Regione: ecco i parametri per il 2024/2025

L’assessorato regionale all’istruzione ha definito i parametri e le modalità di erogazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2024/2025, un intervento mirato a mitigare l’onere economico gravante sulle famiglie nel percorso formativo dei propri figli. L’iniziativa, volta a promuovere l’equità nell’accesso ai servizi educativi, si articola in un supporto finanziario destinato a coprire diverse aree di spesa essenziali per il successo scolastico.Il contributo economico, modulato in base a criteri ISEE e alla composizione del nucleo familiare, è rivolto a studenti di ogni ordine e grado: dalle scuole primarie fino all’istruzione e formazione professionale (IeFP), garantendo un ampio spettro di beneficiari. L’intervento non si limita al semplice finanziamento del trasporto scolastico, una necessità particolarmente sentita nelle aree geograficamente disagiate, ma si estende all’acquisto di strumentazione informatica, un fattore cruciale nell’era digitale per favorire l’apprendimento e la ricerca, e a materiale didattico, compresi strumenti specifici per gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), nel rispetto delle normative e delle specifiche esigenze individuali. L’attenzione a questa categoria di studenti riflette l’impegno regionale a garantire un sistema educativo inclusivo e personalizzato.Per agevolare la partecipazione e la trasparenza del processo, la presentazione delle domande è interamente telematica. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata per le ore 23:59 del 30 settembre. Il bando completo, con tutti i dettagli relativi a requisiti, modalità di calcolo del contributo e documentazione richiesta, insieme al modulo di domanda online, sarà pubblicato a partire dal 16 giugno sul sito ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta. L’accesso diretto al servizio è disponibile attraverso il seguente percorso: Home Page > Canali Tematici > Istruzione > Borse di studio e altre agevolazioni per studenti. Si raccomanda di consultare attentamente il bando prima di procedere con la compilazione della domanda telematica, al fine di evitare errori o omissioni che potrebbero compromettere l’ammissibilità. La Regione si impegna a fornire un supporto informativo per facilitare la comprensione delle procedure e a rispondere a eventuali dubbi.