Caravaggio al Forte di Bard: un capolavoro dopo vent’anni

Il Forte di Bard celebra i suoi vent’anni di rinascita culturale con un evento di portata eccezionale: l’arrivo del *San Giovanni Battista* di Michelangelo Merisi da Caravaggio, un’opera che dialoga profondamente con la storia stessa del luogo.

Dal 14 gennaio al 6 aprile, la ex Cappella militare si trasformerà in un santuario dedicato al genio lombardo, inaugurando un ciclo biennale denominato “Capolavoro al Forte”, che ambisce a portare, fino al 2028, tre opere significative del patrimonio artistico italiano.

Questo progetto non è una semplice esposizione, ma un atto di profonda valorizzazione.

Non si tratta solo di presentare al pubblico capolavori, ma di creare un percorso interpretativo che ne illumini le complesse narrazioni, le innovazioni stilistiche e le connessioni storiche.

Il *San Giovanni Battista*, in particolare, incarna l’apice della maturità caravaggesca, un periodo segnato da una ricerca spasmodica di realismo e da un’intensa introspezione emotiva.

L’opera trascende la semplice rappresentazione di un soggetto religioso, offrendo una lettura psicologica profonda, un’iconografia inedita che si discosta dalle tradizionali raffigurazioni del Battista, con un forte accento sulla fragilità umana e sulla malinconia esistenziale.

La scelta di Caravaggio, come spiega Ornella Badery, Presidente del Forte di Bard, riflette la volontà di incarnare l’eccellenza artistica italiana, riconosciuta a livello globale.

L’artista, con la sua capacità di cogliere la drammaticità del quotidiano e di tradurla in immagini di impatto universale, si rivela un interlocutore ideale per un luogo che, come il Forte di Bard, ha subito una profonda trasformazione.

Da baluardo militare a palcoscenico culturale, il Forte ha saputo reinventarsi, aprendo le sue mura a un dialogo continuo con l’arte e con la storia.

L’arrivo di un capolavoro come il *San Giovanni Battista* non è soltanto un’occasione di fruizione estetica, ma un’ulteriore passo nella costruzione di un’identità culturale forte e innovativa, che celebra l’ingegno italiano e la sua capacità di emozionare e ispirare.

La serata di presentazione, il 13 gennaio, promette di svelare ulteriori dettagli su questo evento straordinario, ponendo l’accento sul significato profondo di un’opera che, a distanza di secoli, continua a interrogare e a commuovere.