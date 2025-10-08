Centre Nous: Supporto e Inclusione per Tutti in Valle d’Aosta

Centre Nous: Un Faro di Supporto e Inclusione nella Valle d’AostaIl Centro Antidiscriminazioni della Valle d’Aosta, Centre Nous, si configura come un’iniziativa cruciale per la promozione dei diritti e il contrasto alle disuguaglianze sul territorio.

A partire da ottobre e novembre, il centro estenderà la sua offerta con l’attivazione di sportelli tematici, concepiti per rispondere a bisogni complessi e spesso marginalizzati.

Questi sportelli rappresentano un punto d’accesso gratuito e diretto a un ventaglio di servizi, erogati in un ambiente inclusivo e privo di giudizio, per individui e gruppi vulnerabili che hanno sperimentato discriminazione, esclusione sociale o violenza.

L’offerta di Centre Nous si articola in diverse aree di intervento, con l’obiettivo di fornire un supporto concreto e personalizzato.

Lo sportello dedicato all’orientamento lavorativo, inaugurato il 13 ottobre, si rivolge a chi si trova ad affrontare sfide nella ricerca di un impiego o nella definizione di un percorso professionale, offrendo strumenti per l’analisi delle competenze, la redazione di curriculum e la preparazione ai colloqui.

Parallelamente, lo sportello sanitario, attivo il 16 ottobre, mira a colmare lacune informative e a facilitare l’accesso ai servizi di prevenzione, cura e benessere, con particolare attenzione alle esigenze di salute mentale e fisica.

L’orientamento abitativo, previsto per il 20 ottobre, si focalizza sull’accesso alla casa, affrontando le problematiche legate all’alloggio e fornendo consulenza per l’accesso a risorse e opportunità.

Lo sportello legale, attivo il 22 ottobre, offre assistenza e chiarimenti in ambito giuridico, supportando le persone nella comprensione dei propri diritti e nell’affrontare procedure legali.

Un focus specifico è rivolto ai migranti, con uno sportello dedicato il 4 novembre, che offre supporto nei percorsi di integrazione e tutela dei diritti, promuovendo l’accesso a informazioni e risorse essenziali.

Infine, l’assistente sociale offrirà consulenza e orientamento personalizzato per favorire l’autonomia e l’accesso a servizi sociali.

A distanza di pochi mesi dalla sua apertura, Centre Nous ha già dimostrato di essere un punto di riferimento importante per la comunità, registrando un significativo numero di persone prese in carico, richieste di informazioni e colloqui.

Questo risultato è il frutto del lavoro di una rete di volontari e professionisti altamente qualificati, tra cui psicologhe, avvocate, assistenti sociali e formatrici.

La biblioteca tematica, con il suo patrimonio di circa 500 volumi, arricchisce l’offerta del centro, fornendo accesso a materiali informativi e di approfondimento.

Centre Nous è il risultato di una collaborazione virtuosa tra Arcigay Valle d’Aosta Queer Vda, le cooperative L’Esprit à l’Envers e La Sorgente, e di un ampio sostegno istituzionale e comunitario.

L’impegno di questi partner testimonia la necessità di creare spazi sicuri e inclusivi dove ogni individuo possa sentirsi ascoltato, supportato e valorizzato, contribuendo a costruire una società più giusta ed equa per tutti.

Il progetto si inserisce nel più ampio quadro di politiche antidiscriminazione, mirando a prevenire e contrastare ogni forma di pregiudizio e violenza.