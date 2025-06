Cervino CineMountain 2025: Cinema, Montagna e Emozioni

Il Cervino CineMountain, festival di cinema di montagna che si eleva maestoso tra le vette alpine, si appresta a celebrare la sua ventottesima edizione a Breuil Cervinia e Valtournenche, dal 29 luglio al 3 agosto 2025. Un evento di respiro internazionale, punto di riferimento per gli appassionati del genere, che quest’anno svela un’identità visiva rinnovata, un’immagine potente e suggestiva: un ombrellone chiuso, simbolo di un rifugio, non solo fisico ma anche interiore, che invita all’introspezione e alla scoperta di sé e del mondo circostante. L’idea, frutto della creatività dello Studio Macioce, cattura l’essenza stessa del rapporto tra l’uomo e la montagna, un legame profondo e complesso.Il festival, oltre alla programmazione cinematografica, si configura come una piattaforma di incontro e celebrazione delle figure che hanno saputo incarnare lo spirito alpino nella sua accezione più elevata. Tra gli eventi più attesi, la serata “Fino in fondo” mercoledì 30 luglio, un tributo a cinque leggende dello sci di fondo italiano: Marco Albarello, Silvio Fauner, Manuela Di Centa, Arianna Follis e Stefania Belmondo. Un omaggio non solo alle loro imprese sportive, costellate di vittorie e record, ma anche al loro contributo alla diffusione della disciplina e all’esempio di dedizione e perseveranza che hanno saputo trasmettere alle nuove generazioni. L’edizione 2025 sarà inoltre segnata da una profonda riflessione sull’alpinismo contemporaneo e sull’etica della conquista. In questo contesto, un omaggio particolarmente sentito sarà dedicato a Marco Camandona, l’alpinista valdostano che ha compiuto un’impresa straordinaria: la scalata, senza ossigeno supplementare, di tutti e quattordici gli Ottomila del mondo. La sua ascesa, che va ben oltre il mero gesto atletico, rappresenta un’esplorazione dei limiti umani, un confronto con la natura selvaggia e un monito alla consapevolezza dei rischi e delle responsabilità che ogni conquista comporta. Camandona, con la sua Onlus Sanonani, dimostra inoltre un impegno concreto verso l’aiuto umanitario, sostenendo progetti educativi in Nepal e incarnando un modello di alpinismo responsabile e solidale. Cervino CineMountain non è solo un festival, ma un vero e proprio crocevia di storie, esperienze e valori che testimoniano il profondo legame tra l’uomo e la montagna, un luogo dove la passione per l’avventura si fonde con la riflessione etica e l’impegno sociale. Un appuntamento imperdibile per chiunque desideri immergersi nell’atmosfera unica delle Alpi e lasciarsi ispirare dalle gesta di coloro che le hanno saputo interpretare al meglio.