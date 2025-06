Courmayeur celebra i 175 anni della spedizione abruzzese.

Il 28 giugno prossimo Courmayeur si appresta a celebrare un anniversario cruciale: il centoventicinquesimo dalla spedizione polare guidata da Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi. Un’occasione non solo commemorativa, ma un’opportunità per ripercorrere un’impresa che ha profondamente segnato la storia dell’esplorazione geografica e, in modo altrettanto significativo, il tessuto sociale e culturale della Valle d’Aosta.L’evento, promosso dalla Regione Valle d’Aosta in sinergia con la Fondazione Natalino Sapegno e la Fondazione Sella, trascende la mera celebrazione di un’impresa eroica. Esso rappresenta un omaggio alle figure chiave, spesso silenziose, che permisero quella spedizione di trasformarsi da sogno ardito a realtà tangibile: le guide alpine di Courmayeur e Pré-Saint-Didier. Nomi come Alexis Fenoillet, Félix Ollier, Joseph Petigax e Cyprien Savoye non sono semplici nomi; incarnano un patrimonio di conoscenza del territorio, abilità alpinistica senza pari e un coraggio intrinseco che fu indispensabile per affrontare le sfide estreme del Nord.La spedizione, condotta tra la fine del 1899 e l’inizio del 1900, si inserisce in un contesto storico di fervore esplorativo e competizione internazionale, dove la conquista dei poli geografici rappresentava un simbolo di prestigio nazionale. Tuttavia, al di là delle implicazioni geopolitiche, l’impresa abruzzese fu un momento di profonda connessione tra un aristocratico esploratore e la comunità montana valdostana. Il Duca degli Abruzzi non si limitò a sfruttare le capacità delle guide; instaurò con loro un rapporto di fiducia e reciproco rispetto, comprendendo il valore inestimabile della loro esperienza.L’eredità di questa spedizione è costantemente viva a Courmayeur, dove il Museo delle Guide, a lui dedicato, custodisce un’ampia documentazione, testimonianza della sua importanza storica. L’evento del 28 giugno, arricchito da un’innovativa rappresentazione teatrale, si propone di rendere omaggio non solo all’eroismo del Duca, ma anche alle storie, alle fatiche e alla saggezza delle guide alpine, figure imprescindibili per la riuscita dell’impresa.Quest’anno, la celebrazione si unisce a un altro traguardo significativo: i 175 anni dalla costituzione della Società delle Guide Alpine di Courmayeur, un’istituzione che ha contribuito a definire l’identità della valle e a promuovere la cultura dell’alpinismo. Il testo teatrale, attingendo direttamente dalle pagine dei diari delle guide, offrirà uno sguardo intimo e autentico sulle loro esperienze, sulle loro paure e sulle loro speranze, restituendo al pubblico una narrazione inedita e commovente, capace di illuminare la complessità di un’epoca e l’indomabile spirito umano. Si tratta di un’opportunità unica per recuperare voci storiche, per celebrare un patrimonio immateriale e per riflettere sul significato del coraggio, della resilienza e della collaborazione.